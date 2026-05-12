빅크, 블립·케이팝레이더 인수

AI 핵심 요약beta
- 빅크가 스페이스오디티의 블립과 케이팝레이더를 인수했다.
- 팬덤 데이터 13억 건과 360만 이용자 기반을 확보해 엔터 OS를 구축한다.
- 티켓·라이브·커머스 기능을 통합해 글로벌 팬덤 운영을 고도화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 엔터테크 기업 빅크가 스페이스오디티의 K팝 팬덤 플랫폼 '블립'과 데이터 서비스 '케이팝레이더'를 인수했다고 밝혔다.
이번 인수를 통해 빅크는 팬덤 데이터와 글로벌 이용자 기반을 확보하고, 데이터 분석·팬덤 운영·티켓·라이브·커머스 기능을 통합한 '엔터 OS(Entertainment Operating System)' 구축에 나선다. 회사 측은 아티스트별 팬덤 데이터를 기반으로 IP 수익화 운영 체계를 고도화한다는 계획이다.
빅크는 기존 보유한 팬덤 데이터에 블립과 케이팝레이더 데이터를 더해 총 13억 건 규모의 글로벌 팬덤 데이터를 확보했다고 설명했다. 또한 약 360만 명 규모의 이용자 기반도 함께 확보하게 됐다.
케이팝레이더는 글로벌 K팝 아티스트 데이터를 분석하는 서비스로, 아티스트별 팬덤 성장 추이와 국가별 반응, 콘텐츠 소비 데이터를 제공하고 있다. 빅크는 해당 데이터를 엔터 OS 운영에 활용해 시장 분석과 사업 전략 수립 기능을 강화할 계획이다.
블립은 K팝 팬 대상 일정·콘텐츠·팬덤 활동 서비스를 제공하는 플랫폼이다. 빅크는 블립의 팬덤 운영 기능과 이용자 접점을 자사 플랫폼에 연동해 팬 커뮤니티 기능을 확대할 예정이다.
빅크는 기존에 운영해 온 티켓, 라이브, 영상, 커머스, 팬 참여형 서비스 등을 이번 인수 데이터와 연계해 통합 운영 체계를 구축한다는 방침이다. 회사는 이를 통해 공연 입지 분석, 굿즈 수요 예측, 글로벌 팬덤 운영 효율화 등에 활용 범위를 확대할 계획이라고 밝혔다.
김미희 빅크 대표는 "팬덤 데이터 기반 엔터 OS 모델을 일본·중국·미주 등 글로벌 시장으로 확대할 계획"이라고 말했다.
whitss@newspim.com