안성시, 환경축제 환경그림그리기 대회 사전접수

AI 핵심 요약beta
- 안성시와 협의회가 12일 환경그림그리기 대회 사전접수를 발표했다.
- 6월 13일 안성맞춤랜드에서 세계 환경의 날 기념으로 개최한다.
- 안성 거주 아동이 대상이며 26일까지 홈페이지로 신청한다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시와 안성시지속가능발전협의회는 내달 13일 안성맞춤랜드에서 개최하는 '제19회 산내들 푸른안성 환경축제'에서 열리는 '환경그림그리기 대회' 참가자를 사전접수한다고 12일 밝혔다.
이번 대회는 제31회 세계 환경의 날 기념행사로 '지구의 내일, 오늘의 기후행동으로'주제로 열린다.
대회는 6월 13일 오후 1시부터 4시까지 안성맞춤랜드 분수광장에서 진행되며 안성시에 거주하거나 관내 어린이집, 유치원, 초등학교에 재학 중인 아동이면 누구나 참가할 수 있다.
참가 신청은 오는 26일까지 안성시지속가능발전협의회 홈페이지 공지사항 링크 또는 포스터 QR코드를 통해 가능하다.
도화지는 현장에서 배부하며, 크레파스, 물감, 화판 등 개인 용구는 참가자가 직접 준비해야 한다. 심사를 통해 선정된 우수작 27명에게는 녹색지구상, 푸른안성상, 산내들상 등이 수여될 예정이다.
안성시지속가능발전협의회 관계자는 "아이들이 환경 문제와 기후행동의 중요성을 배우는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com