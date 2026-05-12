과천시, 행안부 특별교부세 23억 확보...도시 기반 시설 개선

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 12일 행정안전부로부터 특별교부세 23억 원을 확보했다.
- 이 중 14억 원은 과천정수장 여과지 개량공사에 투입한다.
- 4억 원은 과천대로 노후 우수관로 교체, 5억 원은 오수간선관로 개량에 쓴다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 행정안전부로부터 특별교부세 23억 원을 확보하고 시민 생활 편의 증진과 도시 기반 시설 개선을 위한 주요 사업 추진에 나선다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 이번에 확보한 특별교부세는 ▲과천정수장 여과지 개량공사(14억 원)▲과천대로 노후 우수관로 교체 공사(4억 원)▲원도심~하수처리장 연결 오수간선관로 개량공사(5억 원) 등에 투입된다.
과천정수장 여과지 개량공사는 정수장 시설을 개선해 안정적인 수질 관리 체계를 구축하고 시민들에게 더욱 안전한 수돗물을 공급하기 위한 사업이다. 시민 생활과 직결된 현안 사업인 만큼 이번 특별교부세 확보로 사업 추진에도 속도가 붙을 것으로 기대된다.
과천대로 노후 우수관로 교체 공사는 집중호우 시 반복되는 도로 침수 문제를 예방하고 배수 기능을 개선하기 위한 사업이다. 시는 노후 우수관로 정비를 통해 시민 안전을 강화하고 침수로 인한 교통 불편을 최소화할 계획이다.
원도심과 하수처리장 연결 오수간선관로 개량공사는 도시개발과 재건축 등으로 증가하는 하수 처리 수요에 선제적으로 대응하기 위한 사업이다. 시는 오수간선관로 정비를 통해 안정적인 하수 처리 체계를 구축하고 처리 효율을 높일 계획이다.
과천시 관계자는 "이번 특별교부세 확보는 시민 생활과 밀접한 기반 시설 개선 사업을 안정적으로 추진할 수 있는 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 시민 불편을 줄이고 삶의 질을 높일 수 있도록 필요한 재원 확보에 적극 노력하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com