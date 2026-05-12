평택시, 중동사태 대응 기업지원 추진…예산 15억 추가 편성

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 12일 중동 사태 대응으로 기업지원 예산 15억 원을 추가 편성했다.
- 자금 분야 10억 원은 신용보증과 중소기업 육성자금에 투입한다.
- 수출기업 5억 원은 물류비 등 3개 사업에 현장 수요대로 지원한다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 중동지역 정세 불안 장기화에 따른 경제 악화에 대응하기 위해 기업지원 예산 15억 원을 추가로 편성했다.
12일 시에 따르면 고유가와 악화된 대외 경제 여건으로 어려움을 겪는 시민과 소상공인, 기업을 지원하기 위해 예산을 추가 편성해 지원한다.
추가 편성된 예산은 자금 분야와 수출기업 지원 분야로 우선 자금 분야에는 총 10억 원이 투입된다.
경기신용보증재단을 통한 특례 보증에 5억 원, 중소기업 육성자금에 5억 원을 각각 출연해 관내 중소기업의 원활한 자금 조달을 지원할 계획이다.
이어 수출기업 지원 분야에는 5억 원이 배정돼 평택산업진흥원의 중동사태 관련 기업 영향 실태 보고서와 평택시, 평택상공회의소 등 6개 기관이 참여하는 비상경제협의체 회의를 통해 도출된 현장 수요에 투입하기로 했다.
세부 사업으로는 물류비 지원사업, 수출·환 변동 보험료 지원사업, 해외플랫폼 입점 사업 등 3개 사업에 지원된다.
정장선 평택시장은 "중동사태 장기화에 따른 대외 불확실성이 높아지고 있는 만큼 기업 경영 여건 악화에 적기 대응하고 중소기업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위해 예산을 추가 확보했다"며 "앞으로도 기업수요를 반영한 실효성 있는 맞춤형 지원 정책을 탄력적으로 추진하겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com