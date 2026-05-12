[프로야구] KIA 타이거즈, 신임 대표이사에 김민수 부사장 선임

AI 핵심 요약beta
- KIA 타이거즈가 11일 김민수 기아 고객경험본부장을 신임 대표이사로 임명했다.
- 김 신임 대표는 1993년 현대자동차 입사 후 글로벌 비즈니스와 마케팅 분야에서 경력을 쌓았다.
- 구단은 김 대표가 브랜드 전문가로서 타이거즈의 브랜드 가치 성장을 이끌 것으로 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 김민수 기아 고객경험본부장(부사장)을 신임 대표이사로 임명했다고 지난 11일 밝혔다.
김 신임 대표이사는 1993년 현대자동차에 입사해 글로벌 비즈니스와 마케팅 분야에서 경력을 쌓아왔다. 2008년에는 기아 워싱턴사무소에서 국제 대관 업무를 맡았다.
2019년부터는 그룹 계열사인 해비치호텔앤드리조트와 해비치 컨트리클럽(CC) 대표이사를 역임한 바 있다. 올해 기아로 다시 돌아온 김 대표는 고객경험본부장을 맡아왔다.
KIA 구단은 "김 신임 대표이사는 브랜드와 마케팅 분야 전문가"라며 "다양한 현장에서 쌓은 경험과 통찰력을 바탕으로 타이거즈의 브랜드 가치 성장을 이끌 것으로 기대한다"고 밝혔다.
한편 기아 국내생산담당과 구단 대표이사를 겸직했던 최준영 사장은 그룹 내 신규 역할을 맡게 됐다. 최 사장은 재임 기간이던 2024년 KIA의 통합 우승을 이끌었다.
football1229@newspim.com