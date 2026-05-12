경기도의회, 제390회 임시회 본회의 개회

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회 김진경 의장이 12일 제390회 임시회 본회의에서 추가경정예산안 신속 처리를 강조했다.
- 민생 부담 증가로 현장 지원이 절실하다며 도민에게 예산 지연 사과를 했다.
- 여야정협치로 책임을 다하며 협치 필요성을 역설했다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 김진경 의장은 12일 제390회 임시회 본회의에서 도민의 삶을 지키기 위해 추가경정예산안의 신속한 처리를 강조했다. 임시회 개회사에서 김 의장은 "오늘 회의는 도민 삶을 위한 예산을 다루기 위한 자리"라며 "추경안의 처리가 지연된 점에 대해 도민 여러분께 사과의 말씀을 드린다"고 말했다.
그는 또한 "현재 민생은 여유롭지 않다"며 "고유가와 물가 상승으로 인한 부담이 크게 증가하고 있으며 현장에서는 신속한 지원이 절실한 상황"이라고 언급했다.
본회의 이전에 열린 여야정협치위원회에 대해 김 의장은 "여야와 경기도 집행부가 민생 회복의 시급성을 인식하고 뜻을 함께해 주셨다"며 "진통을 겪었지만, 도민의 삶을 지키기 위한 책임감은 모두의 공통된 마음"이라고 덧붙였다.
김 의장은 "도민의 삶 앞에서 협치는 반드시 필요하다"며 "어려운 시기에 협치가 작동해야 하는 책임의 방식임을 강조했다. 그는 "경기도의회는 끝까지 책임을 다하겠다"며 "지연된 만큼 더욱 더 신중히 임하고 필요한 지원이 현장에 제때 도달하도록 꼼꼼히 살피겠다"고 다짐했다.
beignn@newspim.com