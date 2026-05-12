장흥군 옛 교도소 '빠삐용Zip' 5월 프로모션…체험·장터 잇달아

AI 핵심 요약beta
- 장흥군이 12일 빠삐용Zip에서 5월 특별 프로모션과 문화행사를 진행한다.
- 가족·연인 방문객에게 인생네컷 2000원 할인권을 제공한다.
- 16일 서로살장, 20일 글감옥, 30일 골목 엽서 사진 배달부가 열린다.
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[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 장흥군은 옛 장흥교도소를 문화예술 공간으로 재생한 '빠삐용Zip'에서 5월 한 달간 특별 프로모션과 문화 행사를 진행한다고 12일 밝혔다.
이번 행사는 가족, 연인, 친구 단위 방문객 유치를 위해 기획됐다. 5월 동안 방문객 전원에게는 내부 '인생네컷' 촬영 2000원 할인권이 제공된다. 공식 카카오톡 채널을 친구로 추가할 경우 3000원 할인권도 한정 수량으로 추가 지급된다.
어린이날 특별 행사 '나비야 놀장'은 가족 단위 방문객이 몰리며 성황리에 마무리됐다.
이어 오는 16일에는 캠핑형 로컬 장터 '서로살장'이 열린다. 행사에서는 통기타 공연과 풍물놀이, 먹거리, 아나바다 장터 등이 운영될 예정이다.
체험 프로그램도 이어진다. 20일에는 글쓰기 체험 '글감옥 120분의 영감 배송'이 진행된다. 30일에는 사진 전시와 체험을 결합한 '골목 엽서 사진 배달부'가 마련된다. 상시 운영되는 '영화로운 책방'에서는 영화 감상도 가능하다.
장흥군 관계자는 "이색 공간에서 다양한 문화 체험과 추억을 남기길 바란다"며 "5월 23일부터 25일까지 연휴 기간에도 방문객이 늘어날 것으로 기대한다"고 말했다.
ej7648@newspim.com