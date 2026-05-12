올 여름 폭염·열대야·집중호우 '역대급' 예고

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 12일 2026년 여름철 역대급 폭염과 열대야, 집중 호우를 예보했다.
- 폭염중대경보와 열대야주의보를 신설하고 100㎜ 이상 호우 시 긴급재난문자를 발송한다.
- 특보구역을 183개에서 235개로 세분화해 지역별 맞춤형 기상정보를 제공한다.
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폭염중대경보·열대야주의보 신설
2~3일 전 집중 호우 발생 가능성 정보 제공
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 올해 여름 역대급 폭염과 열대야, 짧은 시간에 100㎜ 이상 비가 쏟아지는 집중 호우가 예보됐다. 기상청은 기후 변동 심화 영향이라고 설명했다.
기상청은 12일 2026년 여름철 주요 방재기상대책을 발표하며 "폭염과 열대야 일수가 늘어나는 큰 기후 변동성을 보일 것"이라고 전망했다. 기상청은 이어 "올여름 강수량은 평년과 비슷하지만 집중 호우는 더 잦을 것"이라고 예측했다.
하루 최고 기온이 33도 넘는 날은 폭염일로 기록된다. 2025년 폭염일수는 29.7일이다. 기상청은 밤 최저기온이 25도 넘을 때 열대야가 발생했다고 본다. 지난해 열대야가 나타난 날은 총 16.4일이다.
기상청은 장마는 오는 6월 하순 남부 지방에서 시작해 7월 초에는 전국으로 확대된다고 예상했다. 장마는 오는 7월말까지 이어질 전망이다. 기상청은 북서태평양에서 발생하는 태풍 수는 평년 25개와 비슷하고 이중에서 2~3개는 한반도에 영향을 줄 수 있다고 예상했다.
기상청은 여름철 날씨 변화에 맞춰 폭염중대경보, 열대야주의보, 집중 호우 완화를 미리 알려주는 '해제예고제' 등을 도입한다. 먼저 폭염주의보와 폭염경보에 더해 폭염중대경보를 신설한다. 폭염중대경보는 일 최고 체감온도가 38도 또는 일 최고기온이 39도 이상이 하루만 예상돼도 발표한다.
열대야주의보도 신설한다. 폭염주의보 수준 이상인 지역에서 밤 최저 기온이 25도 이상 하루만 예상돼도 발표한다.
기상청은 1시간 누적 강우량이 100㎜ 수준 호우 시에는 긴급재난문자도 발송한다. 특히 최대 2~3일 전에 호우 발생 가능성 정보를 제공한다. 기상청은 그밖에 전국 시군 단위 183개 특보구역을 235개로 세분화해 지역별 맞춤형 기상정보를 제공한다.
이미선 기상청장은 "기후변화로 위험기상의 빈도와 강도가 증가하고 있다"며 "위험기상으로부터 안전한 나라를 만들기 위해 우리 기상청이 가진 모든 자원과 인력 역량을 모두 쏟아붓겠다"고 말했다.
calebcao@newspim.com