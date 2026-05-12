한국노총 전북본부, 이남호 전북교육감 예비후보 지지 선언

AI 핵심 요약beta
- 한국노총 전북지역본부가 12일 이남호 전북교육감 예비후보 지지를 선언했다.
- 무너진 전북교육 신뢰 회복과 노동 가치 존중을 이유로 들었다.
- 5만 조합원 동원해 당선까지 함께하겠다고 밝혔다.
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학력 신장·교육공무직 처우 개선 등 교육현장 변화 필요성 부각
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국노총 전북지역본부가 12일 이남호 전북교육감 예비후보에 대한 공식 지지를 선언했다.
한국노총 전북지역본부는 "무너진 전북교육의 신뢰를 바로 세우고 노동의 가치가 존중받는 교육 현장을 만들기 위해 이남호 후보를 지지한다"고 밝혔다.
이들은 이번 교육감 선거와 관련해 "단순한 행정가 선출이 아니라 아이들에게 정직과 성장을 가르칠 전북교육의 방향을 결정하는 중요한 선택"이라고 강조했다.
특히 "도덕성과 정직성은 교육 지도자의 가장 기본적인 덕목"이라며 최근 교육감 선거 과정에서 불거진 각종 논란에 대해서도 우려를 나타냈다.
또 "그동안 전북교육은 변화와 혁신이라는 이름 아래 갈등과 정체를 반복해 왔다"며 "이념 중심 행정으로 인해 학생들의 기초학력 저하와 교육의 질 하락 문제가 발생했다"고 주장했다.
이어 이 후보에 대해 "정치적 이념에 치우치지 않는 공정하고 실용적인 행정을 통해 학생들의 실력을 키워낼 적임자"라고 평가했다.
한국노총은 이 후보가 전북대학교 총장 재직 당시 청소용역 노동자 등 비정규직 인력을 정규직으로 전환한 사례를 언급하며 노동 존중 의지를 실천으로 보여줬다고 강조했다.
아울러 급식 노동자 방학 중 임금 문제 해소와 교육공무직 처우 개선, 돌봄 사각지대 해소, 상시·지속 업무 종사자 무기계약직 전환 등 노동 관련 공약도 높이 평가했다.
이와 함께 한국노총 전북 교사노조의 5대 핵심 요구사항인 교육자치 강화와 교실 중심 지원, 민주적 노사관계 구축, 안전한 교육활동 보장 등을 정책에 반영하기로 한 점도 지지 배경으로 제시했다.
한국노총 전북지역본부는 "5만 조합원과 함께 이남호 후보 당선을 위해 조직적 역량을 총동원하겠다"며 "노동이 존중받는 전북교육 실현을 위해 끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.
gojongwin@newspim.com