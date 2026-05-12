매크로 암표 잡는다…문체부·경찰청, 예매처와 수사 강화 나서

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 경찰청이 13일 매크로 부정예매 설명회를 열었다.
- 예매 플랫폼과 함께 매크로 작동 원리와 탐지 로직을 수사관에게 공유했다.
- 개정 공연법 시행으로 부정거래 과징금과 포상금을 도입한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 경찰청 국가수사본부가 매크로 프로그램을 이용한 입장권 부정구매에 맞서 수사 전문성 제고에 나선다.
양 기관은 13일 예매 플랫폼 놀유니버스, 엔에이치엔링크와 함께 '매크로 이용 부정예매의 매커니즘 분석 및 예방 설명회'를 개최한다. 이번 설명회에서는 매크로 프로그램의 작동 원리와 예매처가 운용 중인 탐지·차단 로직, 로그 분석 방법론 등 수사 현장에서 즉시 활용 가능한 기술 정보를 공유한다. 일선 수사관들은 매크로 판별의 기술적 지표를 현장에서 직접 습득하게 된다.
이번 행사는 문체부와 경찰청, 예매처 등이 참여하는 '공연·스포츠 암표 방지 민관협의체'의 연장선에서 마련됐다. 두 예매 기업은 그동안 자체 이상거래탐지시스템을 통해 매크로 의심 거래를 사전 차단하며 일반 이용자의 정상 예매 환경을 유지해왔으며, 이번에 그 대응 노하우를 수사기관과 공유한다.
경찰청은 매크로 암표 범죄가 프로그램 개발, 계정 수집, 대리 예매, 암표 판매 등으로 역할이 세분화된 조직적 형태로 진화하고 있다고 보고, 수사 대상을 매크로 제작·유포자에서 계정 수집 업자 및 전문 매크로 예매업자로까지 확대하고 있다.
경찰청 박우현 사이버수사심의관은 "매크로를 이용한 입장권 부정거래는 정상 예매를 원하는 다수 국민의 기회를 빼앗는 명백한 범죄"라며 협력 수사망을 지속 강화하겠다고 밝혔다.
제도적 뒷받침도 예고됐다. 개정 공연법과 국민체육진흥법이 오는 8월 28일 시행되면 매크로를 포함한 모든 입장권 부정거래가 금지되고, 판매금액의 최대 50배에 달하는 과징금과 신고포상금 제도가 도입된다. 문체부는 민관협의체를 통한 암표 근절 노력을 이어가는 한편, 국민들의 적극적인 신고 참여를 당부했다.
fineview@newspim.com