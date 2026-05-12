[핌in현장] '원더풀스' 유인식 감독 "오래전부터 품어온 로망이 담긴 작업"

AI 핵심 요약beta
- 유인식 감독이 12일 넷플릭스 시리즈 '원더풀스' 제작발표회에서 차은우 논란에 대해 입장을 밝혔다.
- 감독은 후반 작업 완료 후 기사를 접했으며 작품의 완성도를 최우선으로 진행했다고 설명했다.
- 배우들의 감정 연기와 육체적 연기에 만족감을 드러내며 모든 스태프의 노고를 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '원더풀스' 유인식 감독이 차은우 논란 속에 완성한 작품에 대한 입장을 밝혔다.
12일 서울 종로구에 위치한 JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서는 원더풀스 제작발표회가 진행됐다. 유인식 감독은 최근 불거진 차은우 논란에 대해 "후반 작업이 다 된 상황에서 기사를 접했다"고 조심스럽게 언급하며 "일 초 일 초의 샷을 찍기 위해 모든 스태프와 배우들이 정말 많은 고생을 한 작품"이라고 말했다.
이어 "전체적인 완성도를 최우선으로 두고 편집과 후반 작업을 진행했다"며 작품의 완성 과정에 집중해왔음을 강조했다. 다만 개인적인 이슈와 관련해서는 "구체적인 언급을 드리지 못하는 점은 양해 부탁드린다"고 말을 아꼈다.
연출 방향과 배우들의 연기에 대해서는 높은 만족감을 드러냈다. 유 감독은 "이 작품은 오래전부터 품어온 로망이 담긴 작업이었다"며 "기대 이상으로 감정 연기와 육체적 연기가 모든 배우들에게 새로운 도전이었을 것"이라고 설명했다.
또한 "모든 배우들이 각자의 위치에서 열정적으로 임해줬다"며 "결과적으로 작품에 대해 만족하고 있다"고 덧붙였다.
넷플릭스 시리즈 '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처다.
moonddo00@newspim.com