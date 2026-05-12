경기문화재단, 현장 예술인 간담회 마련

AI 핵심 요약beta
- 경기문화재단이 12일 창립 30년 맞아 13일 간담회 개최한다.
- 현장 예술인들이 문화정책 방향 토론한다.
- 제안 반영해 2027년까지 6회 진행한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 창립 30년을 맞아 오는 13일 오후 4시, 경기문화재단 1층 '경기 예술인의 집'에서 경기도 문화예술 정책의 미래를 설계하는 현장 간담회, '경기도 예술현장, 라운드테이블로 잇다'를 개최한다고 12일 밝혔다.
이번 행사는 문화정책 환경 변화에 대응하여 경기문화재단이 나아가야 할 역할과 정책 방향에 대해 현장 예술인들의 생생한 목소리를 직접 듣기 위해 마련됐다.
도내 곳곳의 현장에서 활동하는 62개 문화예술 단체가 주최하고, 경기문화재단과 (사)경기민예총이 공동주관 하는 이번 간담회는 지역 예술가 및 문화기획자 등 현장 주체들이 참여해 예술현장에 실질적으로 필요한 의제와 정책적 대안을 격의 없이 토론할 예정이다.
특히 2027년 재단 창립 30주년을 맞아, 향후 30년의 변화를 이끌어갈 실질적인 정책 방향을 예술인들로부터 직접 듣고 이를 정책에 반영한다는 점에서 의미가 크다.
재단은 이번 라운드테이블에서 도출된 제안을 향후 정책 연구 및 사업계획 수립 과정에 적극 반영하여 현장과 행정 사이의 간극을 줄이고, 예술인이 체감할 수 있는 '손에 잡히는 문화정책'을 내놓겠다는 복안이다.
재단은 2027년 창립 30주년까지 총 6회의 간담회를 진행할 예정이다.
경기문화재단 관계자는 "현장에서 정책 의제를 발굴하는 것이야말로 미래 지역문화 진흥을 위한 올바른 방향이다. 재단은 창립 30주년이 되는 2027년에 '현장형' 문화예술 정책을 위한 광역문화재단의 위상을 새롭게 재정립하려고 한다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com