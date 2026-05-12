세종시, 마을공동체 새싹교육 참여자 모집...10개 팀 선정

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 12일 마을공동체 새싹교육 참여자를 모집한다.
- 올해는 비즈니스 모델 캔버스 작성과 우수 사례 현장교육을 진행한다.
- 6월 개강하며 12일부터 26일까지 이메일로 신청한다.
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시는 '2026년 마을공동체 새싹교육' 참여자를 모집한다고 12일 밝혔다.
마을공동체 새싹교육은 공동체 활동을 처음 시작하는 시민들을 위한 기초 과정으로, 마을의 문제를 함께 고민하고 해결방안을 찾아가는 실습형 프로그램이다.
특히 올해는 공동체 활동의 지속가능성을 높이기 위해 공동체 활동 운영 방식을 한눈에 정리해 보는 '비즈니스 모델 캔버스' 작성 교육과 우수 공동체 사례를 체험하는 현장교육이 함께 진행된다.
교육 대상은 세종시에 주소·거주지·일터·학교 등 생활기반을 두고 마을공동체 활동을 준비하고 있거나 '마을공동체 육성지원 사업'에 관심 있는 시민이다.
시는 이번 참여자 모집을 통해 총 10개 팀, 20명을 선정할 예정이다.
교육 수료자에게는 수료증이 수여되며, 향후 2027년 마을공동체 육성지원사업 신청 시 가점이 부여된다.
교육은 오는 6월 중 개강할 예정으로, 수강 희망자는 12일부터 26일까지 신청 서류를 작성해 전자우편(으로 신청하면 된다.
신청서 양식 등 자세한 내용은 세종시청 홈페지이 공고란에서 확인할 수 있다.
한편 시는 올해 마을공동체 육성지원사업을 통해 5인 이상의 공익적 활동을 하는 35개 마을공동체를 선정하여 300만 원에서 최대 1000만 원까지 보조금을 차등 지원하고 있다.
gyun507@newspim.com