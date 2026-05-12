폴리텍대학, 美 코그넥스와 스마트팩토리 인력 양성 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍대학은 12일 코그넥스와 스마트팩토리 인력 양성 업무협약을 체결했다.
- 협약식에 이철수 이사장과 코그넥스 미국·아시아 대표가 참석했다.
- 머신비전 인재 양성, 인턴십, AI 교육과정 개발 등을 추진한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국폴리텍대학은 미국 머신비전 기업 코그넥스와 12일 인천 부평구 폴리텍대학 학교법인에서 스마트팩토리 분야 전문인력 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 이철수 폴리텍대학 이사장과 맷 모슈너 코그넥스 미국 본사 대표, 마이클 주 코그넥스 아시아 대표 등이 참석했다.
협약에 따르면 양 기관은 스마트팩토리 머신비전 운영 인재 양성, 인턴십 프로그램을 통한 취업 기회 운영, AI·클라우드 분야 공동 교육과정 개발, 코그넥스 현장 견학·진로 체험 등을 추진한다.
코그넥스는 카메라와 인공지능(AI) 알고리즘으로 기계가 대상을 인식하고 판단하도록 하는 머신비전 기술을 바탕으로 제조·물류·자동화 분야 사업을 하는 글로벌 기업이다. 피지컬 AI 시대 제조현장에서 로봇과 자동화 설비의 자동 인식·판단 기술에 대한 산업 수요가 늘면서 전문인력 양성의 필요성이 늘어났다고 대학은 설명했다.
이 이사장은 "피지컬 AI 시대를 맞아 로봇과 자동화 설비가 제조 현장의 중심으로 자리잡고 있으며, 머신비전은 그 핵심 기술"이라며 "머신비전 분야 글로벌 선도 기업과의 협력을 통해 피지컬 AI 시대가 요구하는 스마트팩토리 전문인재를 양성하고 청년들의 실질적인 취업 경쟁력을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.
sheep@newspim.com