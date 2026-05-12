정부, 여름철 자연재난 총력 대응…인명피해 획기적 감축

AI 핵심 요약beta
- 정부가 12일 여름철 풍수해·폭염 대응체계를 가동한다.
- 15일부터 자연재난 대책기간 운영하며 취약계층 보호를 강화한다.
- 폭염중대경보 신설하고 지하차도 침수심 5㎝ 초과 시 통제한다.
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새로 도입되는 폭염중대경보...10개 유형 맞춤형 안전관리
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 올여름 풍수해와 폭염으로부터 국민 생명과 재산을 보호하기 위해 범정부 차원의 총력 대응체계를 가동한다. 특히 고령층 등 취약계층 보호를 강화하고, 산사태·지하공간 침수 등 주요 인명피해 유형에 대한 선제 대응에 나선다.
행정안전부는 15일부터 '여름철 자연재난 대책기간'을 운영하고, 관계기관 합동으로 '2026년 여름철 자연재난 종합대책'을 추진한다고 12일 밝혔다.
기상청은 올여름 평균기온이 평년보다 높고, 강수량은 비슷한 수준이지만 지역별 편차가 큰 가운데 짧은 시간 강한 비가 집중되는 국지성 호우가 잦을 것으로 전망했다.
정부는 이에 따라 극한 기상 상황까지 고려한 풍수해·폭염 대응체계를 구축하고, 인명피해 최소화와 국민 불편 감소에 중점을 두고 대응하기로 했다.
◆ 지하차도 침수심 5㎝ 넘으면 즉시 통제
정부는 대책기간 동안 24시간 상황관리체계를 유지하고, 위험 기상 발생 시 중앙재난안전대책본부를 선제 가동한다.
특히 올해부터는 읍·면·동장이 직접 주민대피명령을 내릴 수 있도록 해 주민 대피 골든타임 확보에 나선다.
산사태·하천재해·지하공간 침수 등 인명피해 우려지역은 지난해보다 448개소 늘어난 총 9412개소로 확대 관리한다. 강수량을 반영한 정량적 통제·대피 기준도 마련했다.
도시침수 예방을 위해 전국 408만 개 빗물받이를 점검하고, 토사 퇴적 등으로 기능이 저하된 우수관로를 정비한다. 하천과 계곡 내 불법시설물도 6월 말까지 집중 정비할 계획이다.
지하차도는 침수심이 5㎝를 넘을 경우 즉시 차량 진입을 차단한다. 통제 상황과 우회도로 정보는 내비게이션으로 안내하는 서비스도 시범 운영한다.
반지하주택에는 침수방지시설과 이동식 물막이판 등 수방자재를 전진 배치한다.
◆ 폭염중대경보 신설…취약계층 보호 강화
정부는 올해부터 체감온도 38도 이상 시 발령되는 '폭염중대경보'를 새롭게 도입한다.
폭염중대경보 발령 시 행정안전부 중심으로 상황판단회의를 열고 중앙재난안전대책본부를 구성해 지방정부 대응을 지원한다.
폭염 취약계층은 신체적·경제적·사회적 취약 여부에 따라 10개 유형으로 분류해 맞춤형 안전관리를 실시한다.
취약 어르신에게는 생활지원사가 매일 안부를 확인하고, 기초생활수급자 등에는 에너지바우처와 에어컨 설치·교체 지원을 확대한다.
폭염 취약사업장에는 이동식 에어컨 설치 등을 지원하고, '폭염 단계별 작업 중지'가 현장에서 준수되도록 지도할 계획이다.
무더위쉼터는 금융기관·철도운영사·유통기업 등 민간시설까지 확대 운영하며, 특보 발령 시 운영시간도 연장한다.
윤호중 행정안전부 장관은 "정부는 국민의 생명과 재산을 지키는 것을 최우선 과제로 삼고, 올여름 풍수해와 폭염으로 인한 인명피해를 획기적으로줄일 수 있도록 지방정부, 지역사회와 함께 총력을 다하겠다"며 "특히 기후위기로 인한 재난에 더욱 어려움을 겪는 취약계층을 두텁게 보호할 수 있도록 현장을 세심히 살피겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com