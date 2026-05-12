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[6·3지선 인터뷰] '3선 도전' 박형준 "지금 바꾸면 시정 손실…중단없는 부산 발전"

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  • 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 11일 인터뷰에서 행정 연속성 강조했다.
  • 청년 대상 '부산찬스 프로젝트'로 매월 25만원 적립 시 10년 후 1억 자산 형성 약속했다.
  • 글로벌허브도시특별법 통과와 산업은행 이전, 가덕도신공항 조기 개항 우선 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"보수 진영 분열은 선거의 악영향"
"부산 변화와 완성 책임 다하겠다"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = "행정 성과는 5년에서 10년 뒤 나타나는 만큼 진행 중인 정책을 마무리하는 것이 책임 있는 선택이다."

박형준 국민의힘 부산시장 후보는 11일 민영종합뉴스통신사 <뉴스핌>과 인터뷰에서 "323여만명 도시 행정을 제대로 이해하는 데만 최소 2~3년이 걸린다. 시장이 바뀔 때마다 그 시간이 반복되는 것은 도시 발전 측면에서 큰 손실"이라며 이같이 밝혔다.

부산경제정의실천시민연합 기획위원장, 국회의원, 청와대 정무수석, 대학 교수 등 다양한 경력을 거친 그는 "그동안 쌓아온 경험을 부산 발전에 쓰기 위해 시정에 녹여왔다"고 말했다.

3선 도전 배경에 대해선 행정의 연속성을 강조했다. 박 후보는 "323여만명 도시 행정을 제대로 이해하는 데만 최소 2~3년이 걸린다"며 "시장이 바뀔 때마다 그 시간이 반복되는 것은 도시 발전 측면에서 큰 손실"이라고 지적했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 민영종합뉴스통신사 <뉴스핌>과 인터뷰를 하고 있는 박형준 국민의힘 부산시장 후보 2026.05.12

다음은 박형준 부산시장과 일문일답.

- 북구 갑 국회의원 보궐선거에 대해 보수 대통합을 얘기하는데 한동훈 전 대표와 박민식 후보와의 단일 후보는 어떻게 생각하나

▲지금 북구갑 국회의원 보궐선거가 전국적인 관심을 모으면서 오히려 보수의 분열 상을 부각시키고 있기 때문에 우리 전체 부산선거에 주는 악영향을 차단해야 한다.

그 북구에서 누가 이기냐보다도 부산시 전체 선거를 제가 야전사령관으로서 제대로 끌고 가야 되는데 부산 북구갑의 지금 양상이 보수 분열을 심화시키고 그러다 보니까 부산의 유권자들 가운데도 갈라져 있다. 갈라져 있는 것을 더 갈라지게 만드는 효과를 가질 우려가 있어서 이게 우리 표 결집을 하는 데 도움이 안된다.

선거를 현장에서 보는 사람들하고 당의 관행적인 입장에서 보는 것하고는 굉장히 다를 수가 있다. 지역 선거는 지역 선거하는 사람들한테 맡겨줘야 된다. 부산에도 샤이 보수가 있다고 하지만 지금 하정우 전 수석이 내려옴으로써 진보진영에서도 결집이 이뤄지고 있는 상황이다. 저희들은 오차 범위내에서 박빙의 지금 승부라고 보고 있다. 특단의 대책이 없으면 선거가 좀 어려워지지 않을까 생각한다.

마지막까지 봐야 되겠지만 지금으로써 당 지도부와 일부 보수 유튜버들이 이 상황을 너무 낙관적으로 이야기하는 것은 별로 도움이 안된다.

당 지도부 너무 낙관적, 별 도움 안돼…'1억 자산가 만들기, 부산찬스 프로젝트' 청년과 시민 미래 출발점

-3선에 도전하는 각오가 남다를 것 같다

▲부산은 이제 세계도시의 문턱을 넘어선 도시이다. 더 이상 서울의 문제 그늘에 머무는 도시가 아니라 싱가포르·홍콩·두바이·로테르담과 당당히 경쟁해야 할 도시가 됐다. 저는 그 변화의 출발점을 만들었고 이제 그 변화를 완성해야 할 책임도 저에게 있다고 생각한다. 지난 5년 동안 저는 하루도 빠짐없이 부산시장으로서 부산의 미래를 고민하고 시민의 삶을 바꾸기 위해 일해 왔다.

지난 5년 동안 부산을 지켜 왔다. 시민이 더 행복하고 부산이 세계적으로 더 주목받는 도시가 되도록 만들겠다는 약속을 실천해 왔다. 이제 부산은 멈춰 서서는 안된다. 지금까지 만들어 온 변화의 흐름을 이어가고 세계도시 부산이라는 목표를 반드시 완성해야 한다.

그 약속, 제가 지키겠다. 시민이 자부심을 느끼는 부산, 세계가 주목하는 부산, 대한민국을 넘어 월드클래스 도시들과 경쟁하는 '세계도시, 중단없는 발전'을 완성하겠다.

- 부산이 직면한 가장 시급한 현안과 대표 공약은?

▲부산이 직면한 가장 시급한 현안은 청년이 부산에서 미래를 설계할 수 있도록 체계적으로 지원하는 것이다. 지금 청년의 출발선은 개인의 노력만으로 결정되지 않는다. 부모의 자산이 주거와 교육, 결혼과 투자 기회까지 좌우하는 현실이 심화되고 있다.

월급에만 기대는 청년은 인공지능(AI) 시대 노동시장 변화 속에서 더 취약해질 수밖에 없고 자산을 가진 사람은 자산 상승의 혜택을 누리는 반면 자산이 없는 청년은 빚과 이자 부담을 먼저 떠안게 된다. 자산 격차가 곧 주거 격차, 결혼 격차, 출산 격차, 나아가 인생 격차로 이어지는 시대가 된 것이다.

부산이 이 문제에 가장 먼저 답해야 한다고 생각한다. 청년에게 "왜 부산에 남아야 하느냐"고 묻는 도시가 아니라, 부산에서 살아도 미래를 만들 수 있다는 확신을 주는 도시가 돼야 한다.

그래서 제가 제시하는 대표 공약이 '1억 자산가 만들기, 부산찬스 프로젝트'이다. 부산찬스 프로젝트는 청년이 매월 25만 원씩 10년 동안 꾸준히 적립하면, 본인 적립금 3000만 원에 부산시의 매칭 지원, 민간 SOC 초과이익, 기금 운용 수익 등을 더해 10년 후 1억 원의 자산을 형성할 수 있도록 하는 부산형 자산형성 정책이다.

이 정책은 단순한 현금 지원이 아니다. 청년이 스스로 노력해 자산을 쌓고 부산이 그 노력에 함께 투자하며 도시 발전에서 발생하는 이익을 다시 시민에게 돌려주는 복합소득 구조이다.

기본소득이 단순 지급하는 데서 끝나는 방식이라면 복합소득은 시민의 자산이 실제로 쌓이도록 만드는 방식이다. 청년에게 일회성 지원이 아니라 미래를 준비할 수 있는 자산 기반을 만들어 주겠다는 것이다.

부산찬스 프로젝트의 목표는 1억 원이라는 숫자에만 있지 않다. 청년이 부산을 떠나지 않아도 일하고 살고 결혼하고 아이를 키우며 미래를 설계할 수 있는 도시를 만드는 데 있다. 부모의 자산이 아니라 제도가 청년의 출발선을 함께 세워 주는 부산을 만들겠다는 약속이다.

부산이 직면한 가장 시급한 과제는 청년과 시민이 부산에서 미래를 포기하지 않도록 만드는 것이다. 그 해법의 출발점이 바로 부산찬스 프로젝트이다. 청년의 노력에 부산이 함께 투자하고 시민의 일상이 세계도시 부산의 품격으로 이어지는 도시를 만들겠다.

- 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 '글로벌허브도시 특별법'을 해양수도 부산에 보완하는 방식으로 수정하겠다는 뜻을 밝혔다. 어떻게 생각하는가

▲보완이라고 하지만 실제로는 이미 합의된 부산 발전 법안을 다시 원점으로 돌리겠다는 것이다. 전 후보가 정치적 효능감을 보여주겠다고 큰소리쳤지만 대통령 말 한마디에 뒤로 물러서는 것은 무책임한 것이다. 부산 글로벌허브도시 특별법은 부산을 글로벌 도시로 만들기 위해 반드시 필요한 법이다.

이 법에는 국제물류특구, 국제금융특구, 세제 감면과 각종 특례, 첨단산업과 정주환경 지원 등 부산이 세계적인 항만·물류·금융 중심도시로 성장하기 위한 핵심 내용이 담겨 있다. 더구나 이 법은 전 후보가 대표 발의했고, 국회 행정안전위원회에서도 여야 합의로 처리됐던 법안이다. 보완이 필요하다면 법을 통과시킨 뒤 시행령이나 후속 개정으로 하면 된다.

지금 가장 중요한 것은 부산 시민이 오래 기다려 온 특별법을 먼저 통과시키는 것이다. 160만 부산 시민이 서명까지 하며 염원한 법안을 선거와 정쟁의 계산으로 다시 미루는 것은 부산시민에 대한 예의가 아니다. 전 후보의 수정론은 부산을 위한 실질적 대안이라기보다, 이미 약속했던 법안 통과 책임을 피하려는 말 바꾸기이다.

부산은 더 이상 기다릴 시간이 없다. 부산을 세계도시로 성장시키기 위한 제도적 기반인 글로벌허브도시특별법을 조속히 통과시켜야 한다.

글로벌허브도시특별법을 조속히 통과시켜야…'공소취소 특검법'은 너무 선 넘어

- 최근 여당이 '공소취소 특검법'을 발의했다. 법안이 통과될 경우 어떤 영향을 미칠 것이라고 보는가

▲이 법안이 통과되면 단순히 한 사건의 재판이 없어지는 문제가 아니라 대한민국 법치주의의 기준선이 무너진다. 헌법과 헌법에 기초한 헌정질서는 원칙과 기준이 한 번 무너지면 다시 세우기 어렵다. 그런데 이번 이른바 '공소취소 특검법'은 그 선을 넘어도 너무 넘었다고 본다.

대통령은 왕이 아니다. 민주공화국에서 대통령은 국민이 권한을 위임한 공복이지, 자기 사건을 법으로 지울 수 있는 사람이 아니다. 검찰 수사에 문제가 있었다면 증거로 밝히고 법원에서 다투면 된다. 그러나 대통령이 임명한 특검이 대통령 본인 사건의 공소 유지 여부를 결정하게 하는 구조는, 진실 규명이 아니라 권력자의 사법 리스크를 지우는 '셀프 면죄부'와 다름없다.

이 문제는 하느냐, 하지 않느냐의 문제이다. 선거 뒤로 미루겠다는 말은 결국 하겠다는 뜻이다. 국민께서 이번 선거에서 법치와 상식을 지키겠다는 뜻을 분명히 보여주셔야 한다. 저는 부산에서부터 어떤 권력자도 법 위에 설 수 없다는 원칙을 지키겠다. 

국민의힘 박형준 부산시장 예비후보가 지난 4월28일 오전 8시 부산 서면교차로에서 출근길 피켓팅을 통해 '글로벌허브도시특별법' 즉각 통과를 촉구하고 있다. [사진=박형준 선거사무소] 2026.04.28

 - 지난 5년 시장 임기 동안 성과와 아쉬운 점은?

▲5년 전 오거돈 시정 당시의 부산과 지금의 부산은 분명히 다르다. 부산은 더 활력 있는 도시가 됐고 시민의 자부심도 높아졌다. 무엇보다 부산 시민들께서 직접 변화를 체감하고 있다. 부산에서 사는 것에 만족한다고 응답한 시민이 79.3%에 이르고, 부산은 EIU 살기 좋은 도시 평가에서 아시아 6위에 2년 연속 이름을 올렸다.

지난 2019년 5.6점이었던 삶의 만족도는 2024년 6.2점으로 크게 상승했다. 이는 단순한 수치가 아니라 부산 시민의 일상이 실제로 달라지고 있다는 증거라고 생각한다. 부산은 이제 세계가 찾는 도시가 되고 있다. 올해 1분기에만 해외관광객 100만 명이 찾는 도시가 되었고, 연간 450만 명 달성도 눈앞에 두고 있다.

김해공항 이용객은 지방공항 최초로 1000만 명을 넘어섰다. 부산은 트립어드바이저 기준 동북아 8대 도시 만족도에서 2위를 기록하며 도쿄와 상하이보다도 관광객들에게 더 큰 주목을 받는 도시로 성장했다.

경제 분야에서도 부산의 변화는 분명하다. 기업 투자유치 규모는 2020년 대비 28배로 끌어올렸고 누적 투자유치 금액은 19조 원을 넘어섰다. 일자리의 질도 개선되고 있다. 정규직은 2021년 대비 12.9% 증가해 특·광역시 가운데 증가율 1위를 기록했다. 부산이 단순히 관광도시로만 성장한 것이 아니라, 기업이 투자하고 청년이 일할 수 있는 경제도시로 바뀌고 있다는 뜻이다.

지난 5년간 부산의 체질을 바꾸고 세계도시로 갈 기틀을 만든 것은 성과라고 생각한다. 그러나 가장 아쉬운 점은 부산글로벌허브도시특별법과 산업은행 부산 이전을 아직 완성하지 못한 것이다.

이 두 과제는 부산만의 문제가 아니라 대한민국 균형발전의 핵심이다. 그런데 민주당과 전재수 후보는 부산 시민 앞에서는 필요성을 말하면서도 국회에서는 결단을 멈췄다. 부산의 미래를 정쟁의 볼모로 삼아서는 안된다.

지난 5년이 부산 도약의 기둥을 세운 시간이었다면 이제는 지붕을 올릴 때이다. 다시 기회를 주신다면 글로벌허브도시특별법과 산업은행 이전만큼은 반드시 완성하겠다.

◆특별법·産銀 부산 이전·가덕도신공항 조기 개항 강력히 추진…민주·법치주의 가치 부산이 지켜내야

- 당선되면 가장 우선적으로 추진할 일은?

▲가장 우선적으로 추진할 일은 부산을 명실상부한 글로벌허브도시, 세계도시로 완성하는 일이다. 이를 위해 저는 글로벌허브도시특별법 제정, 한국산업은행 부산 이전, 가덕도신공항 조기 개항을 하나의 패키지로 묶어 가장 먼저 강력하게 추진하겠다. 부산은 더 이상 단순한 항구도시에 머물러서는 안된다. 해양은 부산의 중요한 기둥이지, 부산의 유일한 기둥이 될 수는 없다. 부산이 진정한 세계도시로 도약하려면 해양에만 의존하는 것이 아니라 금융, 물류, 미래 신산업을 함께 키워야 한다.

르노를 지켜내고 미래차 산업으로 전환의 길을 열어낸 것도 부산이 산업의 폭을 넓혔기 때문에 가능했던 일이다. 첫째 부산에는 강력한 글로벌 금융 엔진이 필요하다. 그 핵심이 바로 한국산업은행 부산 이전이다. 산업은행은 300조 원이 넘는 자산을 운용하는 정책금융의 핵심 기관이다. 부산은 산업은행을 중심으로 금융 생태계를 키워 실제 자금과 기업, 인재가 모이는 금융도시가 돼야 한다.

둘째 가덕도신공항 조기 개항으로 항만과 공항, 철도가 유기적으로 연결되는 동북아 물류 허브도시를 완성하겠다. 세계적인 물류도시는 바다와 하늘, 육상 교통이 한 몸처럼 움직일 때 완성된다. 가덕도신공항을 최대한 앞당기고, 부산항·철도망과 연결해 부산을 싱가포르, 두바이와 경쟁하는 글로벌 물류 거점으로 만들겠다.

셋째 부산글로벌허브도시특별법 통과로 특례와 규제 완화, 신산업 유치 기반을 만들고 부산을 국제물류, 국제금융, 디지털 첨단산업의 거점으로 키우겠다. 세계도시 부산으로 성장하기 위해 산업은행 이전으로 금융의 엔진을 달고 가덕도신공항 조기 개항으로 물류의 길을 열고 글로벌허브도시특별법으로 기업이 들어올 제도적 기반을 만들겠다. 이것이 청년이 떠나지 않는 길이며 부산이 대한민국의 또 하나의 성장축이 되는 길이다.

- 마지막으로 시민들께 하고 싶은 말은?

▲지난 5년 동안 저는 한 가지 목표를 향해 달려왔다. 부산 시민 한 분 한 분의 삶을 더 낫게 만들고 부산을 대한민국을 넘어 세계가 인정하는 도시로 키우겠다는 목표였다. 지난 5년, 부산은 분명 달라졌다.

투자와 일자리의 기반은 넓어졌고 문화·관광과 도시 브랜드의 위상도 높아졌다. 시민들의 삶의 질에 대한 만족도도 높아지고 있다. 이제 부산이 나아가야 할 방향은 싱가포르, 홍콩, 두바이, 로테르담과 경쟁하는 "세계도시 부산"이다.

이를 위해 가덕도신공항, 글로벌허브도시특별법, 산업은행 이전 등 부산의 운명을 바꿀 큰 과제들은 완성 단계로 나아가야 한다. 반드시 '세계도시, 중단없는 발전'을 완성하겠다. 이번 선거에는 또 하나의 중대한 의미가 있다. 민생과 민주주의는 따로 있지 않다. 견제와 균형이 무너지면 결국 가장 먼저 흔들리는 것은 시민의 삶이다.

지금 대한민국은 헌정 사상 유례없는 민주주의와 법치주의의 붕괴위기 앞에 서 있다. 부산은 늘 대한민국이 고비를 맞을 때마다 민주주의를 지켜온 마지막 보루였다. 이번에도 부산에서 그 가치를 지켜내야 한다. "부산의 변화는 멈춰서는 안 되고, 대한민국의 민주주의는 무너져서는 안된다. 이번 선거에서 시민 여러분의 투표로 부산의 미래와 우리 아이들의 내일을 함께 지켜 주시기를 당부드린다.

ndh4000@newspim.com

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'내란가담' 이상민, 항소심 징역 9년 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사에 단전·단수 지시 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관이 12일 항소심에서 징역 9년을 선고받았다. 내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 내란 중요임무 종사 등 혐의로 재판에 넘겨진 이 전 장관에게 징역 9년을 선고했다. 앞서 1심 재판부는 징역 7년을 선고한 바 있다. 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관이 12일 항소심에서 징역 9년을 선고받았다. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 판단하며 "내란이 성공해 현재의 헌법질서가 무너지면 원래 상태로 회복하는 것은 어려운 일이 될 것이다. 내란 행위에 대해 엄중한 처벌이 필요하다"고 판시했다.  이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. 특검은 항소심 결심 공판에서 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. hong90@newspim.com 2026-05-12 15:57
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[6·3 지선 Q&A]사전투표 29~30일 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 오는 6월 3일 9회 지방선거가 실시된다. 본후보 등록일은 오는 14~15일 오전 9시부터 오후 6시까지다. 사전투표는 5월 29일부터 30일까지 이틀간 진행된다. 유권자가 반드시 알아야 할 투표 시간과 선거운동 기준, 여론조사 공표 금지 기간, 투표 때 유의 사항을 중앙선거관리위원회가 펴낸 책자를 통해 질의응답(Q&A)으로 정리한다.      선거일 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지다. 사전투표 역시 오전 6시부터 오후 6시까지 가능하며 거소투표자를 제외한 모든 유권자가 참여할 수 있다. 일반 지역 유권자는 이번 지방선거에서 시·도지사와 교육감, 기초단체장, 광역·기초의원 등을 선출하기 위해 총 7장의 투표용지를 받게 된다. 선거일 전 6일인 5월 28일부터 선거일 투표 마감 시각까지 정당 지지도나 당선인을 예상하게 하는 여론조사 결과 공표·인용 보도가 금지된다. 다만 금지기간 이전 실시된 여론조사 결과는 관련 요건을 준수할 경우 공표할 수 있다. 또 일반 유권자도 문자메시지와 사회관계망서비스(SNS), 인터넷 등을 활용해 선거운동을 할 수 있다. 선거일 당일에는 인터넷·전자우편·문자메시지를 제외한 일체의 선거운동이 금지된다. 기표소 안에서 투표지를 촬영하는 행위 역시 허용되지 않는다. 다음은 6·3 지방선거 관련 꼭 알아야 할 주요 Q&A다. -선거일과 투표 시간은 ▲6월 3일 오전 6시 ~ 오후 6시. 거소·사전 투표자를 제외한 해당 투표구의 선거인. -사전 투표일과 시간은 ▲5월 29일(금) ~ 5월 30일(토) 2일간 오전 6시 ~ 오후 6시. 거소 투표자를 제외한 모든 선거인. 읍·면·동마다 1개소 투표소 설치. -선거일 당일 선거 운동 여부와 금지 사항은 ▲일체의 선거운동 금지. 다만 인터넷·전자우편·문자메시지를 이용한 선거운동은 가능. 투표 마감시각 종료 이전에 선거인에 대해 투표하고자 하는 정당이나 후보자 또는 투표한 정당이나 후보자의 표시 요구 금지. -선거일 후 답례 금지 사항은 ▲금품 또는 향응을 제공하는 행위. 방송·신문 또는 잡지 기타 간행물에 광고하는 행위. 자동차에 의한 행렬을 하거나 다수인이 무리를 지어 거리를 행진하거나 거리에서 연달아 소리 지르는 행위. 다만 공개 장소 연설·대담용 자동차를 이용해 당선 또는 낙선 거리 인사를 하는 것은 가능. 일반 선거구민을 모이게 해 당선 축하회 또는 낙선에 대한 위로회를 개최하는 행위나 현수막을 게시하는 행위는 금지됨. 다만 선거일 다음 날부터 6월 16일까지 13일 동안 읍·면·동마다 1매의 현수막을 게시하는 것은 가능함. -이번 지방선거에서 투표할 수 있는 사람은 ▲선거일 현재 만 18살 이상(2008년 6월 4일까지 출생)의 국민은 선거권이 있음. 공직선거법 제15조 제2항 제3호에 따른 외국인은 지방선거 선거권이 있음. -후보자 기호는 어떻게 결정되나 ▲후보자 기호는 후보자 등록 마감일을 기준으로 국회에 의석을 갖고 있는 정당의 후보, 의석이 없는 정당의 후보, 무소속 후보의 순으로 결정됨. 국회에 의석을 갖고 있는 정당 간의 기호 순위는 다수 의석 순. 의석이 없는 정당 간에는 정당 명칭의 '가나다'순으로 함. 무소속 후보자는 추첨에 의해 기호를 결정함. -후보자 정보는 어떻게 확인할 수 있나 ▲선거관리위원회는 선거인이 올바른 선택을 할 수 있도록 후보자가 제출한 서류를 선거일까지 공개하고 있음. 후보자 등록이 완료되면 인터넷 홈페이지를 통해 후보자 인적사항과 후보자가 제출한 재산신고서, 병역사항 신고서, 학력에 관한 증명서, 세금 납부·체납 사항, 전과기록에 관한 증명서류를 공개함. -공식 선거운동은 언제부터 하나 ▲선거운동기간은 5월 21일부터 선거일 전일인 6월 2일까지임. -후보자나 선거운동 관계자만 선거운동을 할 수 있나 ▲후보자 가족의 선거운동은 1991년, 일반 유권자의 선거운동은 1994년 이후 허용됨. 현행 공직선거법에서는 일반 유권자도 선거운동을 할 수 있음. 선거운동 기간이 아닌 때라도 제한된 방법인 전화 또는 말, 문자메시지, 인터넷 이용 등으로 선거운동을 할 수 있음. -일반 유권자가 할 수 있는 선거운동방법은 어떤 것이 있나 ▲선거운동을 할 수 있는 일반 유권자는 선거일을 포함해 언제든지 문자메시지나 전자우편, 인터넷 홈페이지, 사회관계망서비스(SNS)를 이용해 선거운동을 할 수 있고 선거일이 아닌 때에 전화나 말로 선거운동 할 수 있음. 선거운동기간 중에는 공개 장소에서 특정 정당이나 후보자에 대한 지지를 호소하는 등 법에서 정한 방법으로 선거운동을 할 수 있음. 특정 후보자를 위한 선거운동 자원봉사자로 활동할 수 있음. 선거운동기간 중 길이 25㎝ 너비 25㎝ 높이 25㎝ 이내 소형의 소품등을 본인의 부담으로 제작 또는 구입해 몸에 붙이거나 지니는 방법으로 선거운동을 할 수 있음. 다만 선거운동을 해 주는 대가로 수당·실비나 음식물을 제공받을 수 없음. -일반 유권자가 자신의 소셜미디어에 (예비)후보자를 지지하는 글을 게시해 팔로어에게 전송할 수 있나 ▲선거일을 포함해 언제든지 가능함. -(예비)후보자로부터 받은 선거운동정보를 자신의 팔로어에게 돌려보기(retweet)가 가능한가 ▲선거일을 포함해 언제든지 가능함. -(예비)후보자나 일반 유권자가 자신의 카카오톡 프로필이나 상태 메시지에 (예비)후보자의 사진이나 지지 호소의 글을 게재할 수 있나 ▲선거일을 포함해 언제든지 가능함. 중앙선거관리위원회. [사진=뉴스핌 DB] -거소투표제도란 무엇인가 ▲몸이 불편해 투표소에 가서 투표할 수 없는 선거인 등을 위해 자신이 머무는 자택 등에서 우편으로 투표할 수 있도록 한 제도임. 거소투표를 하려면 거소투표신고를 해야 함. -이번 선거에서 유권자들은 몇 장의 투표용지를 받나 ▲시·도지사 선거, 교육감 선거, 구·시·군 장 선거, 지역구 시·도의원 선거, 비례대표 시·도의원 선거, 지역구 구·시·군의원 선거, 비례대표 구·시·군의원 선거를 포함해 모두 7개 선거가 실시되므로 투표용지도 7장임. 다만 제주특별자치도, 세종특별자치시는 4장(시·도지사 선거, 교육감 선거, 지역구 시·도의원 선거, 비례대표 시·도의원 선거)의 투표용지를 받음. 2026년 4월 30일까지 실시 사유가 확정된 재·보궐선거 지역의 선거인은 재·보궐선거 투표용지를 함께 받음. -본인 투표소 위치를 어떻게 확인할 수 있나 ▲구·시·군 선관위가 각 가정에 발송하는 투표안내문을 확인하면 됨. 지방자치단체의 '선거인명부 열람시스템'을 이용하거나 중앙선거관리위원회 홈페이지 투표소찾기 연결 서비스를 통해 투표소 위치를 확인할 수 있음. -투표하러 갈 때 준비해야 할 것은 ▲주민등록증, 공무원증, 여권, 운전면허증, 국가유공자증, 장애인등록증, 관공서 또는 공공기관이 발행한 사진이 첩부된 신분증 등 선거인 본인 여부를 확인할 수 있는 증명서나 서류가 필요함. 신분증의 모바일 신분증(앱 실행화면)으로도 본인 확인이 가능함. 다만 신분증 등을 사진 촬영하거나 화면 캡처 등을 통해 저장한 이미지 파일은 사용할 수 없음. 각 가정에 발송한 투표안내문에 선거인명부 등재 번호가 기재돼 있음. 등재번호를 확인하고 가시면 투표시간 단축할 수 있음. -선거권이 없는 자녀를 데리고 투표소에 갈 수 있나 ▲선거인은 초등학생 이하의 어린이와 함께 투표소 안에 출입할 수 있음. 다만 기표소 안에는 미취학 아동만 들어갈 수 있음. -신체에 장애가 있어 기표소에서 혼자 기표할 수 없는 경우 어떻게 투표하나 ▲시각장애인과 신체에 장애가 있어 혼자서 기표할 수 없는 선거인은 보조를 위해 그 가족 또는 본인이 지명한 2명을 동반할 수 있음. -거소투표신고를 한 사람은 선거일 투표소에서 투표할 수 없나 ▲거소투표신고를 한 선거인이 거소투표를 하지 않고 선거일에 해당 투표소의 투표관리관에게 거소투표용지와 회송용봉투를 반납하면 투표할 수 있음. 만약 거소투표용지에 기표가 돼 있으면 다시 투표할 수 없음. -기표소 안에서 투표지를 촬영할 수 있나 ▲기표소 안에서 투표지를 촬영할 수 없음. 이는 투표의 비밀을 보장하기 위해서임. 투표인증샷을 찍으시려면 투표소 입구 등에 설치한 포토존이나 투표소 표지판 등을 활용하면 됨. 22대 국회의원선거 사전투표가 시작된 2024년 4월 5일 인천 계양구 계양3동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 군인들이 투표를 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB] -SNS에 투표인증샷을 게시할 때 유의해야 할 점은 ▲선거일에 기호를 나타내는 인증샷(엄지손가락, V자 표시 등)을 SNS에 게시할 수 있음. 다만 기표한 투표지를 촬영해 게시해서는 안됨. -선거여론조사 결과 공표가 제한되는 기간이 있나 ▲누구든지 선거일 전 6일(5월 28일)부터 선거일의 투표마감시각까지 선거에 관해 정당에 관한 지지도나 당선인을 예상하게 하는 여론조사(모의투표나 인기투표에 의한 경우 포함)의 경위와 그 결과를 공표하거나 인용해 보도할 수 없음. 다만 선거일 6일 전에 실시된 여론조사 결과는 공표·보도 요건을 준수해 언제든지 보도할 수 있음. -선거에 관한 여론조사 결과를 공표·보도할 때 유의해야 할 사항은 ▲누구든지 선거에 관한 여론조사 결과를 공표 또는 보도하는 경우에는 선거여론조사기준으로 정한 12가지 사항을 함께 공표·보도하여야 함. 조사의뢰자, 선거여론조사기관, 조사지역, 조사일자, 조사대상, 조사방법, 표본의 크기, 피조사자 선정방법, 응답률, 표본오차, 질문내용, 권고 무선 응답비율(무선전화 응답비율이 100분의 70에 미달한 때). 조사의뢰자(언론사 등)는 선거여론조사기관이 첫 공표·보도 전 여론조사 결과를 등록할 수 있도록 해당 여론조사 결과의 공표·보도 예정일시를 여론조사기관에 통보해야 함. 선거여론조사기관은 중앙여심위 홈페이지 등록내용을 의뢰자에게 공표·보도 전까지 통보해야 함. 누구든지 선거에 관한 여론조사 결과를 공표·보도하는 경우에는 중앙여심위 홈페이지에 등록된 내용만 공표·보도해야 함. -이미 발표된 여론조사 결과를 인용해 공표·보도할 때 유의해야 할 사항은 ▲이미 공표·보도된 여론조사 결과를 다시 인용해 공표·보도하는 경우에는 조사의뢰자, 선거여론조사기관, 조사일자, 조사방법과 함께 '그 밖의 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조'라고 표기해야 함. oneway@newspim.com 2026-05-12 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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