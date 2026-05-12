고창군, 어르신 스포츠강좌 공모 선정…국비 3억원 확보

AI 핵심 요약beta
- 전북 고창군이 문체부 주관 어르신 스포츠강좌 프로그램 지원 공모에 선정돼 국비 3억원을 확보했다.
- 군은 2028년까지 3년간 총 6억원을 투입해 요가, 라인댄스, 탁구 등 6개 종목의 실버체육교실을 운영한다.
- 전문 생활체육지도자 6명이 지역 공공체육시설 6곳에서 주 5회 상시 강습을 진행할 예정이다.
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생활체육 프로그램 확대·어르신 건강관리 체계 구축 추진
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 문체부 주관 '2026년 어르신 스포츠강좌 프로그램 지원' 3차 공모사업에 최종 선정돼 국비 3억원을 확보했다고 12일 밝혔다.
군은 '고창군 라이프UP 실버체육교실' 사업을 통해 오는 2028년까지 3년간 총 6억원(국비 3억원·지방비 3억원)을 투입해 어르신 맞춤형 체육 환경 조성에 나설 계획이다.
올해 프로그램은 요가와 라인댄스, 생활체조, 탁구, 파크골프, 민속경기 등 어르신 신체 특성을 고려한 6개 종목으로 운영된다. 전문 생활체육지도자 6명이 지역 공공체육시설 6곳에 배치돼 주 5회 상시 강습을 진행한다.
고창군은 기금 교부 일정에 맞춰 강사 채용과 참가자 모집을 마친 뒤 본격적인 운영에 들어갈 예정이다. 또 사전·사후 체력 인증을 통해 건강 개선 효과를 체계적으로 관리한다는 방침이다.
오철환 고창군체육회장은 "이번 공모사업을 계기로 스포츠 사각지대를 해소하고 누구나 쉽게 참여할 수 있는 생활체육 환경을 조성하겠다"고 말했다.
김영식 고창군수 권한대행 부군수는 "군민들이 체감할 수 있는 현장 중심 프로그램을 지속 확대해 고창형 실버 스포츠 모델을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.
gojongwin@newspim.com