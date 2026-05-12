김해시 '2026 TPO 역량강화 프로그램' 참가…글로벌 관광 브랜딩 전략 마련

AI 핵심 요약beta
- 경남 김해시가 11일부터 부산에서 TPO 역량강화 프로그램에 참가했다.
- 회원도시 실무자들이 관광 브랜딩 전략 기획·실행 역량을 강화한다.
- 2027년 TPO 총회 개최를 위한 글로벌 홍보 활동을 펼친다.
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AI 기반 관광 브랜딩 고도화
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 지난 11일부터 13일까지 사흘간 부산시에서 열리는 '2026 TPO 역량강화 프로그램'에 참가해 실무역량을 강화하고 있다고 12일 밝혔다.
TPO(글로벌도시 관광진흥기구)가 주최·주관한 이 프로그램은 회원도시 실무자들의 도시 관광 브랜딩 전략 기획·실행 역량을 높이기 위해 마련됐다.
시는 실무진 글로벌 역량 강화를 통해 2027년 TPO 총회 개최를 위한 홍보 활동을 펼친다. 국내에서는 김해시 관광과 직원 2명을 포함해 경남도, 부산, 인천, 거제 등 5개 도시가 참석한다.
해외에서는 말레이시아, 베트남, 중국, 몽골 등 6개 도시 관광 실무자들이 참여해 TPO 네트워크 협력 기반을 다진다.
프로그램은 전문가 강연, 조별 실습으로 관광 브랜딩 초안을 도출하고 피드백을 받는다. 현장 사례 학습으로 실전 감각을 익힌다.
송둘순 관광과장은 "이번 프로그램은 AI 기반 정책 도구와 글로벌 플랫폼 전략을 접목해 김해시 관광 브랜딩을 고도화할 수 있는 자리"라며 "TPO 회원도시 대표들에게 2027년 제13차 TPO 김해 총회를 알리고 협력 기반을 마련하겠다"고 말했다.
TPO는 2002년 설립된 국제 관광협력기구로 17개국 140여 개 도시·기관이 참여한다. 시는 2026~2027년 공동회장 도시를 맡았으며 2027년 제13차 총회 개최 도시로서 글로벌 관광도시 도약을 준비 중이다.
news2349@newspim.com