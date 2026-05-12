인천대공원 앞 지하차도 트레일러 등 4중 추돌…2명 부상· 출근길 정체

AI 핵심 요약beta
- 12일 새벽 인천 남동구 인천대공원 앞 지하차도에서 차량 4대가 추돌했다.
- 트레일러 화물 걸림으로 30~40대 운전자 2명이 다쳤다.
- 도로 통제돼 출근길 정체가 빚어졌으며 경찰이 조사한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =12일 새벽 인천시 남동구 인천대공원 앞 지하차도에서 트레일러를 포함한 차량 4대가 부딪혀 2명이 다쳤다.
또 사고 수습을 위해 차량 통행이 통제되면서 출근길 혼잡이 빚어졌다.
경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 1시 10분쯤 남동구 인천대공원 앞 지하차도에서 대형 트레일러와 화물차 등 차량 4대가 연쇄 추돌했다.
트레일러에 실린 조립식 목조 주택이 지하차도 상부 구간에 걸리면서 정차하자 뒤이어 오던 차량들이 부딪힌 것으로 파악됐다.
이 사고로 30대~40대 운전자 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
사고로 트레일러에 실려 있던 조립식 주택이 도로로 떨어지면서 지하차도 장수고가교 방향 4개 차로가 통제됐다.
사고 수습이 길어지면서 인천대공원 일대와 수도권제1순환고속도로 판교 방향 장수 나들목(IC) 주변에 출근길 정체가 빚어졌다.
남동구는 안전 안내 문자를 통해 사고로 인한 도로 통제 소식을 알리고 우회통행을 당부했다.
경찰은 트레일러가 지하차도 높이 제한을 넘는 화물을 싣고 지하차도로 진입한 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.
hjk01@newspim.com