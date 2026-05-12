전남도·전남대·GIST, 난치암 면역치료제 개발 착수

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 12일 전남대·GIST와 난치암 극복 면역치료 기술 개발에 착수했다.
- 과기정통부 사업으로 2026년부터 5년간 300억 원 투입한다.
- 화순 NIIC 중심 SYMPHONY 플랫폼으로 냉성 종양 치료 기술 개발한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 전남대학교, 광주과학기술원(GIST)과 함께 난치성 암 극복을 위한 차세대 면역치료 원천기술 개발에 착수한다고 12일 밝혔다.
이번 연구는 과학기술정보통신부 '2026 바이오·의료기술개발사업(차세대바이오)' 핵심 과제로 선정됐다. 2026년부터 5년간 총 300억 원이 투입된다. 국비 240억 원, 지방비 60억 원 규모다.
연구는 화순 백신산업특구 내 국가면역치료혁신센터(NIIC)를 중심으로 추진된다. 전남도와 화순군이 구축한 바이오 인프라를 기반으로 기획부터 실용화까지 전주기 연구를 수행한다.
연구진은 종양 미세환경 제어 기술과 면역세포 활성화 기술을 결합한 'SYMPHONY' 플랫폼을 통해 차세대 면역치료 기술을 개발할 계획이다. 주요 과제는 AI 기반 항암 미생물, 다중 특이성 항체, 종양 내 저산소 환경 개선 나노플랫폼(HyBIM), mRNA 신생항원 백신, 초분자활성입자(C-SMAP) 기술 등이다.
면역 반응이 일어나지 않는 냉성 종양을 치료 가능한 상태로 전환하는 등 난치암 치료의 전환점이 될 것으로 기대된다.
김기홍 전남도 전략산업국장은 "면역치료 분야 국가 경쟁력을 높이고 지역 바이오산업 생태계 활성화에 기여할 것"이라고 말했다.
ej7648@newspim.com