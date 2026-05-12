韩预付充值卡成偶像周边 金融企业加速布局外国人市场

纽斯频通讯社首尔5月12日电 随着来韩外国游客持续增加，韩国金融科技企业面向外国人的支付和金融服务需求快速增长。

【插图=AI生成】

据金融科技企业Orange Square 11日发布的数据，面向外国游客推出的预付充值卡"WOWPASS"在中国、日本假期期间（4月29日至5月6日）的支付金额同比增长18%。同期，共有约22万名中日游客来韩。

WOWPASS主要面向外国游客和留学生提供服务，用户可通过手机应用完成开卡、换汇和领取等流程，并可在韩国境内用于消费和搭乘公共交通。该产品自2022年7月推出以来，截至今年4月底累计发行量已达250万张。

与此同时，韩国预付卡产品还与韩流文化结合，逐渐演变为偶像周边商品。金融科技公司i-Aurora推出的"Namane"卡支持用户定制艺人照片和图像。为纪念男团防弹少年团（BTS）回归乐坛，公司近期还推出印有成员签名的特别版卡片。今年1月至4月相关卡片发行量达到13万张，较去年同期增长两倍以上。

除短期游客外，在韩国留学和就业的外国人也正积极使用韩国金融服务，尤其是信用贷款产品。

此前，外国劳动者通常需将工资兑换成本国货币后再汇款，手续费用较高。如今，越来越多外国劳动者选择提前申请贷款，将资金汇回本国，再通过后续工资逐步偿还。

随着外国人成为重要客户群体，韩国银行业也在加强相关服务。部分银行开始提供周日营业服务，以方便工作日难以办理业务的外国劳动者；还有银行设立面向外国直接投资（FDI）客户的特色网点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社