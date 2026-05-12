13억 인도시장 공략 본격화…콘진원, K-콘텐츠 상담서 1141만불 실적

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

콘진원, 뭄바이서 한-인도 K-콘텐츠 비즈콘 개최…·MOU 5건 체결

하반기 '2026 한-인도 K-콘텐츠 비즈위크' 개최 통해 교류 확대 예정

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국 콘텐츠의 인도 시장 진출이 본격 궤도에 올랐다.

한국콘텐츠진흥원은 문화체육관광부와 함께 지난 5~6일 인도 뭄바이에서 '2026 한-인도 K-콘텐츠 비즈콘'을 개최했다. 이틀간 행사에서 수출 상담 94건, 상담액 1141만 달러를 기록했으며, 지식재산(IP) 라이선싱 및 인프라 협력 분야에서 총 5건의 업무협약도 체결됐다.

이번 행사에는 한국과 인도 콘텐츠 기업 46개사가 참여해 IP 소개, 일대일 수출 상담, 네트워킹 등을 진행했다.

콘진원은 인도 뭄바이에서 '2026 한-인도 K-콘텐츠 비즈콘'을 개최, 수출 상담 94건, 상담액 1141만 달러를 기록했다. [사진= 콘진원]

◆ 인도 OTT·방송·애니메이션 주요 기업 총출동

인도 측에서는 인도 최대 온라인 동영상 서비스(OTT)인 지오핫스타(JioHotstar)를 비롯해 얼라이언스 미디어 앤드 엔터테인먼트, 스타 엔터테인먼트, 소니 예이, 셰마루 엔터테인먼트 등 방송·OTT·애니메이션·게임 분야 주요 기업들이 대거 참가했다. 현지 기업들은 K-콘텐츠의 현지화 가능성과 공동제작, 유통, IP 협력 모델에 높은 관심을 보였다.

한국 측에서는 아툰즈, 오로라월드, 라이브케이, 에스엘엘중앙 4개사가 IP 소개 프로그램에 나섰고, 퍼니플럭스, 스튜디오메타케이, 더핑크퐁컴퍼니 등이 일대일 수출 상담에 참여했다.

◆ AI 영상 기술·애니 IP에 현지 기업 관심 집중

협력 논의는 다양한 분야에서 활발하게 이뤄졌다. 인도 영상 제작사들은 스튜디오메타케이의 AI 기반 영상 제작 기술에 주목했고, 한국 문화유산을 소재로 한 실감 콘텐츠 '서울라이트 광화문'을 선보인 라이브케이도 현지 기업들의 관심을 끌었다.

드라마 분야에서는 인도 콘텐츠 배급사들이 드라마 '히어로는 아닙니다만'의 완성작 및 포맷 거래에 관심을 나타냈다. OTT 키즈 채널과 IP 기업들은 '아기상어', '안녕 자두야', '유후와 친구들', '출동! 슈퍼윙스' 등 글로벌 인기 애니메이션의 배급 및 IP 협력 가능성을 적극 검토했다.

행사 첫날 열린 네트워킹 행사에는 양국 기업 40개사가 참석했다. 유동완 주뭄바이 총영사는 "글로벌 시장 진출 확대를 위해서는 한-인도 콘텐츠 기업 간 상호 협력이 중요하다"고 강조했다.

인도 뭄바이에서 진행된 '2026 한-인도 K-콘텐츠 비즈콘' 현장에서 관계자들이 포즈를 취했다. [사진= 콘진원]

콘진원은 하반기 중 '2026 한-인도 K-콘텐츠 비즈위크'를 열어 양국 교류를 한층 확대할 계획이다. 국내 대표 콘텐츠 기업 20개사가 참여할 예정이며, 지속 가능한 협력 체계 구축과 현지 네트워크 강화에 초점을 맞춘다.

콘진원 콘텐츠수출본부 박인남 본부장은 "이번 비즈콘은 양국 콘텐츠산업의 호혜적 비즈니스를 위한 신호탄"이라며 "지난달 한-인도 양국 정상회의 합의문에 담긴 '문화 창조산업 분야 협력'의 후속 조치로, 비즈위크를 통해 인도 파트너와의 지속적인 교류를 이어 나가겠다"고 말했다.

한편 콘진원 인도 비즈니스센터는 2024년 12월 설립 이후 지난해 5월 인도 하리야나주 구루그람에 사무소를 열고, 인디아 조이, 인도국제영화제(IFFI) 등 현지 주요 행사에 참여하며 인도 시장 공략의 기반을 다져 왔다.



fineview@newspim.com