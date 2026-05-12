북한 U-17 여자축구대표, 태국 완파 아시안컵 4강…월드컵 티켓 확보

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 북한 U-17 여자 대표팀이 또 한 번 골 폭풍을 몰아치며 아시안컵 2연패를 향해 질주했다.

북한은 11일(한국시간) 중국 쑤저우 타이후 풋볼 스포츠센터에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) U-17 여자 아시안컵 8강에서 태국을 6-0으로 완파하고 준결승에 진출했다. 전반에만 유정향의 멀티골과 상대 자책골로 3-0 리드를 잡았고 후반에는 리경임의 골에 교체 투입된 서예림이 두 골을 보태 대승을 완성했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 11일(한국시간) 열린 AFC U-17 여자 아시안컵 태국과의 8강전에서 골은 넣고 기뻐하는 북한 선수들. [사진=AFC SNS] 2026.05.12 psoq1337@newspim.com

조별리그에서 대만 10-0, 필리핀 8-0, 한국 3-0을 잇따라 제압했던 북한은 태국전까지 4경기 27득점 무실점이라는 압도적 스코어를 이어갔다.

이번 승리로 북한은 대회 4강에 오르며 오는 10월 모로코에서 열리는 2026 국제축구연맹(FIFA) U-17 여자 월드컵 본선 티켓도 손에 넣었다. 이 대회 최다 우승팀(4회)이자 2024년 인도네시아 대회 챔피언인 북한은 월드컵 무대에서도 2024·2025년 2연패를 포함해 통산 4회 정상에 오른 이 연령대 절대 강자다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 11일(한국시간) 열린 AFC U-17 여자 아시안컵 태국과의 8강전에서 골은 넣고 기뻐하는 북한 선수들. [사진=AFC SNS] 2026.05.12 psoq1337@newspim.com

북한은 준결승에서 인도를 3-0으로 꺾고 올라온 중국과 맞붙는다. 14일 열리는 이 경기에서 승리하면 결승에 오르며 아시안컵 사상 다섯 번째 우승과 2연패에 한 걸음 더 다가서게 된다.

이다영 감독이 이끄는 한국 U-17 대표팀은 8강에서 일본에 0-1로 패해 4강 진출에 실패, 상위 4개 팀에 주어지는 U-17 여자 월드컵 본선행 티켓을 놓쳤다.

psoq1337@newspim.com