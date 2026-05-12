한국관광공사, 2026 관광 미니잡페어 개최…관광인재 찾는다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 오는 20일부터 이틀간 서울 중구 청계천로에 위치한 공사 서울센터 10층, 15층에서 관광 미니잡페어를 개최한다. 이번 행사는 인력난을 겪는 관광기업과 양질의 일자리를 찾는 구직자를 연결하기 위해 마련됐다.

이번 잡페어는 단순한 구인·구직 매칭을 넘어 채용 전 과정을 지원하는 것이 특징이다. 구인 기업에는 인크루트 유료 광고 서비스와 AI 인성검사 도구 등을 무료로 제공해 채용 비용 부담을 낮췄다. 구직자에게는 관광일자리센터의 사전·현장·사후 단계별 맞춤형 컨설팅과 관광기업 업무 현장을 체험하는 기업 탐방 프로그램이 전년보다 확대 운영된다.

[사진=한국관광공사]

올해는 이스타항공, 에어로케이항공, 모두투어, 이즈피엠피, 인스파이어 리조트, GKL 등 관광산업 각 분야를 대표하는 우수기업 33개사가 참여한다. 행사 당일에는 인사담당자와의 채용 상담 및 현장 면접이 상시 진행되며, 관광산업 현장의 생생한 이야기와 취업 팁을 전하는 부대 프로그램도 이어진다.

오는 18일까지 관광인 누리집에서 사전 등록을 마친 구직자에게는 희망 기업과의 면접 기회가 우선 제공된다. 당일 현장매칭센터에서도 잔여석 면접 신청이 가능하며, 채용설명회와 특강 등 부대 프로그램은 현장 등록 후 누구나 참여할 수 있다.

공사 이가영 관광인재개발실장은 "이번 잡페어를 통해 전년대비 2배 이상의 구직자가 취업에 성공할 수 있도록 기업과 구직자간의 매칭과 사후관리를 강화하겠다"라며, "9월 열리는 2026 관광 일자리페스타에서는 채용관은 물론 구직자들이 관광 직무를 직접 경험할 수 있는 실무 체험형 프로그램을 대폭 확대할 예정"이라고 밝혔다.

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