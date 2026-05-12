전국장애학생체육대회, 부산서 개막…역대 최대 4287명 참가

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 후원, 대한장애인체육회 주최로 '제20회 전국장애학생체육대회'가 12일부터 15일까지 부산광역시 일원에서 열린다.

[사진= 문체부]

부산광역시·부산광역시교육청·부산광역시장애인체육회가 공동 주관하며, 김대현 문체부 제2차관이 개회식 현장을 찾아 선수단을 격려한다.

올해로 20회째를 맞는 이번 대회에는 지체·시각·지적·청각·뇌병변장애 등 5개 장애 유형 선수단 총 4287명(선수 1983명, 임원·관계자 2304명)이 참가해 역대 최대 규모를 기록했다.

17개 시도 대표 선수들은 초등학교부·중학교부·고등학교부로 나뉘어 총 17개 종목에서 경쟁한다. 패럴림픽·장애인아시아경기대회 종목으로 구성된 육성 종목(골볼·보치아·수영·육상·탁구) 5개, 생활체육 저변 확대를 목표로 한 보급 종목(농구·디스크골프·배구·배드민턴·볼링·역도·조정·축구·플로어볼·이스포츠·슐런) 11개, 전시 종목(쇼다운) 1개가 운영된다.

장애학생체전은 그동안 장애인 꿈나무 선수를 발굴하는 등용문이자 미래 국가대표를 키워내는 산실 역할을 해왔다. 전문체육과 생활체육 종목을 병행 운영해 장애인 스포츠 향유 문화를 확산하고 장애 인식 개선에도 기여해 왔다는 평가를 받는다.

김대현 차관은 "선수단 모두가 흘린 땀만큼 기량과 열정을 마음껏 펼칠 수 있길 바란다"며 "문체부는 앞으로도 장애인 학생 선수들이 더욱 쉽게 스포츠에 참여할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com