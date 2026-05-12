투어스 미니 5집, 日 '오리콘 주간 앨범 랭킹' 1위

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 투어스(TWS)가 미니 5집 '노 트레지디(NO TRAGEDY)'로 일본의 주요 음반 차트 1위를 석권했다.

12일 일본 오리콘에 따르면 투어스의 미니 5집 '노 트레지디'는 약 22만 장 판매돼 최신 '주간 앨범 랭킹'(5월 18일 자/집계 기간 5월 4일~10일) 정상을 밟았다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 투어스(TWS). 2026.04.27 khwphoto@newspim.com

전작인 미니 4집 '플레이 하드(play hard)'의 일본 첫주 누적 판매량(약 13만 9000장)을 크게 웃도는 수치다.

오리콘 측은 "투어스가 '노 트레지디'로 자체 최다 주간 판매량 기록을 경신하며 정상을 차지했다. 이들 데뷔 후 첫 '주간 앨범 랭킹' 1위"라고 전했다.

또한 '노 트레지디'는 빌보드 재팬의 '톱 앨범 세일즈'(5월 13일 자/집계 기간 5월 4일~10일)에도 1위에 올라 탄탄한 글로벌 존재감을 입증했다.

일본에서 투어스의 미니 5집 인기는 뜨겁다. 신보는 현지 발매 첫날(5월 4일) 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 1위로 직행한 데 이어 지난 6일과 9일에도 최고 순위를 유지했다.

일본 아이튠즈와 애플 뮤직 K팝 부문의 '톱 앨범' 차트에서도 각각 1위·2위를 찍었다. 타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'는 전날 대비 리스너 수가 급증한 곡의 순위를 매기는 스포티파이 재팬 '급상승 차트'에서 3일 동안(5월 1~3일) 최상위권을 유지했다.

타이틀곡뿐만 아니라 수록곡도 각종 음원 차트에 포진하며 고루 사랑받고 있다. 멜론 '톱 100'에는 '널 따라가 (You, You)'와 함께 '너의 모든 가능성이 되어 줄게', '와이 유 소 배드(Why You So Bad?)'가 진입했다.

중국 QQ뮤직 '주간 한국 차트'(집계 기간 4월 23~29일)에는 '너의 모든 가능성이 되어 줄게'가 2위, '널 따라가 (You, You)'가 4위에 랭크됐다. 두 곡은 유튜브 한국 '인기 급상승 음악'에도 10위권에 나란히 안착했다.

'노 트레지디'는 운명에 맞서 사랑을 쟁취하는 '청춘 로미오'가 된 투어스의 직진 로맨스를 담은 앨범이다. 이 앨범은 초동 판매량(발매 직후 일주일간 음반 판매량) 111만 2770장을 기록하며 TWS의 첫 '밀리언셀러' 음반이 됐다.

alice09@newspim.com