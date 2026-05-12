NHN, 1분기 매출 6714억…결제·클라우드 성장에 두 자릿수 증가

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게임·결제·기술 전 부문 고른 성장

영업익은 GPU 투자 영향 감소

스테이블코인 결제·AI GPU 사업 확대

167억원 자사주 매입도 추진

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = NHN이 결제와 클라우드 사업 성장에 힘입어 올해 1분기 두 자릿수 매출 성장을 기록했다. 다만 인공지능(AI) 그래픽처리장치(GPU) 인프라 투자 확대 영향으로 수익성은 소폭 둔화했다.

NHN은 12일 연결 기준 올해 1분기 매출이 전년 동기 대비 11.9% 증가한 6714억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 5.0% 감소한 263억원으로 집계됐다.

사업 부문별로는 결제 사업이 가장 큰 성장세를 보였다. 결제 부문 매출은 전년 동기 대비 22.1% 증가한 3546억원을 기록했다. NHN KCP의 거래대금이 전년 대비 21% 증가했고, NHN페이코의 기업복지솔루션 거래금액도 33% 늘었다. 페이코는 식권사업 거래 규모 기준 업계 선두를 유지했다.

NHN 사옥 전경 [사진=NHN]

게임 부문 매출은 1278억원으로 전년 동기 대비 6.8% 증가했다. 지난 2월 웹보드게임 규제 환경 변화 이후 이용자 1인당 평균 매출이 상승하며 웹보드게임 매출이 전년 대비 11% 성장했다. 일본 시장에서는 '라인 디즈니 츠무츠무'가 12주년 이벤트와 '명탐정 코난' 협업 효과로 전년 대비 47% 성장했고, '#콤파스'는 '체인소맨' 협업을 통해 iOS 매출 순위 1위를 기록했다.

기술 부문 매출은 1257억원으로 전년 동기 대비 19.0% 증가했다. NHN클라우드 매출은 20.2% 늘었고 일본 기술법인 NHN테코러스도 아마존웹서비스(AWS) 리세일 사업 성장에 힘입어 18.4% 증가했다. 다만 지난해 4분기 공공 부문 매출 집중에 따른 역기저 영향으로 전 분기 대비로는 감소했다.

NHN은 올해 AI 인프라와 차세대 결제 사업을 중심으로 성장 동력을 강화할 계획이다. NHN KCP는 스테이블코인 기반 차세대 결제 시장 선점을 위해 독자 메인넷 구축을 추진 중이다. 향후 실제 결제 네트워크와 연계할 수 있도록 인프라 고도화에도 나선다.

NHN클라우드는 정부 'GPU 확보·구축·운용지원 사업'의 일환으로 서울 양평 리전에 수냉식 기반 GPU B200 운영을 시작했으며, 광주 국가 AI데이터센터에는 초고사양 GPU B300 구축 사업에도 참여한다. 최근 AI 인프라 전문기업 베슬AI와 GPU 공급 계약을 체결하며 200억원 이상 매출도 기대하고 있다.

국방 분야 인공지능 전환(AX) 사업 확대에도 속도를 낸다. NHN두레이는 국방부 협업 플랫폼 '국방이음'을 올 하반기 전군 30만명 규모로 확대할 계획이며, NHN클라우드는 방위사업청의 '연합지휘통제체계 성능개량 체계개발 사업'에도 참여한다.

이와 함께 NHN은 이날부터 총 167억원 규모의 자사주 매입도 진행한다. 취득한 자사주는 전량 소각할 예정이다.

정우진 NHN 대표는 "1분기 주요 핵심사업이 고른 성장세를 보이며 외형 확장을 이어갔다"며 "AI GPU 사업 확대를 위한 선제적 인프라 투자 비용이 일부 반영되며 수익성 부담이 있었지만, 대규모 GPU 사업 수주가 이어지고 있는 만큼 올해 기술사업 실적 개선이 가능할 것으로 기대한다"고 말했다.

syu@newspim.com