韩慎指霍尔木兹海峡遭袭船只攻击主体 调查结果或影响韩伊关系

纽斯频通讯社首尔5月12日电 韩国政府在"NAMU"号货船于霍尔木兹海峡附近遭袭事件调查中持续持谨慎态度。尽管韩方已确认爆炸和火灾由外部攻击引发，但对于攻击主体，政府表示"不妄下结论"。

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据政府消息，目前正在对从船体内部回收的发动机残骸等物证进行进一步分析。由于相关残骸难以在当地完成鉴定，韩方计划将其运回韩国，由专业机构开展精密检测。

韩国政府尚未正式公开表态，但普遍认为，韩方正重点关注货船可能遭到伊朗无人机或导弹袭击的可能性。外交部10日在公布第一阶段调查结果后，曾召见伊朗驻韩大使就相关问题进行沟通。

韩国总统府青瓦台国家安保室长魏圣洛次日表示，政府认为针对"NAMU"号等民间船只的攻击行为"既无法正当化，也不可容忍"，并对此予以强烈谴责。

政府表示，一旦确认攻击主体，将通过外交渠道提出抗议并要求正式道歉。不过，在明确责任方之前，政府仍需进一步获取科学证据。

分析认为，尽管种种迹象指向伊朗存在攻击可能，但韩国政府采取谨慎立场，与中东局势复杂性以及韩国在该地区的利益有关。除韩伊关系外，是否参与美国提出的相关海上安全合作机制，以及与国际社会协调应对等问题也被认为是韩方需要综合考虑的重要因素。

此外，目前仍有26艘韩国船只停留在霍尔木兹海峡。韩方担忧，若地区局势进一步恶化，相关船只安全撤离可能面临更大困难。

有声音指出，无论最终调查结果如何，未来韩国在维护霍尔木兹海峡航行安全和自由通航方面的安全与军事参与力度可能进一步加强。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社