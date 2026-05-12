韩美防长华府会晤 聚焦作战权移交与核潜艇合作

纽斯频通讯社华盛顿5月12日电 韩国国防部长官安圭伯当地时间11日在美国华盛顿五角大楼与美国国防部长皮特·赫格塞斯举行会谈，双方就韩美同盟、国防合作以及地区安全局势等议题交换意见。

韩国国防部长官安圭伯当地时间11日在美国华盛顿五角大楼与美国国防部长皮特·赫格塞斯举行会谈。【图片=韩国驻美特派记者联合采访团】

据国防部消息，双方在会谈中讨论了战时作战指挥权移交、核动力潜艇合作、中东局势以及霍尔木兹海峡航行安全等问题。

赫格塞斯表示，在当前国际安全形势下，韩美同盟的重要性进一步凸显，对韩国增加国防预算和加强国防能力建设表示肯定。

安圭伯表示，韩国将继续通过提升国防投入和强化核心战力，推进韩方主导的半岛防卫能力建设。他还称，此次会谈是落实韩美首脑联合声明及第57次韩美安保协商会议（SCM）成果的重要机会。

韩美双方还就战时作战指挥权移交进程进行了沟通。韩国政府此前提出争取于2028年前完成移交，但美方近期提及2029年第一季度，显示双方在时间安排上仍存在差异。

此外，双方还就核动力潜艇合作进行了讨论。相关合作此前已获得两国首脑原则性共识，但具体执行方案尚未确定。

在中东问题上，随着韩国"NAMU"号货船在霍尔木兹海峡附近遭袭事件持续发酵，双方可能还讨论韩国在参与维护相关海域航行安全方面的问题。

国防部表示，安圭伯访美期间还将会见美国海军高层及国会人士。韩美副部长级"联合国防协商机制"（KIDD）会议也将于12日至13日举行，继续推进相关工作层面磋商。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社