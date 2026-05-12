지역서점 200곳, 생애주기별 독서 플랫폼으로 변신…'인생독서×인생서점' 전국 확산

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국출판문화산업진흥원, 한국서점조합연합회와 함께 오는 5월부터 10월까지 전국 지역서점 200곳에서 생애주기별 독서문화활동 지원 사업 '인생독서×인생서점'을 운영한다고 12일 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 지난달 30일 지역서점 도서 구매 활성화를 위한 간담회를 열고 지역서점계 현장 전문가 및 공공·학교도서관 관계자와 함께 제도개선 방안을 위한 논의를 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.04.30 fineview@newspim.com

올해 선정된 프로그램은 단순한 독서 모임이나 강연을 넘어 서가 탐험, 토론, 글쓰기, 생애 기록 등으로 활동 범위를 확장한 것이 특징이다. 지역별로는 서울 45곳, 경기·인천 62곳, 경상 43곳, 전라 19곳, 충청 18곳, 제주 10곳, 강원 3곳이다. 참여 서점에는 문화활동 운영비와 서점주 활동비 등 최대 600만 원이 지원된다.

광주 북구 '광주포도책방'은 어린이들이 책에서 단서를 찾아 임무를 해결하는 '포도탐정단' 프로그램을 운영하고, 경기 광주시 '서행구간'은 청소년이 읽은 책을 5분 안에 소개하고 함께 평가하는 '청소년 비블리오 배틀'을 진행한다. 대구 동구 '여행자의 책'은 불로동 어르신들의 삶의 이야기를 인터뷰·기록해 지역의 생애 기록으로 남기는 프로그램을 운영한다.

'인생독서×인생서점' 포스터. [사진= 문체부]

지역 기관과 연계한 확장형 프로그램도 눈에 띈다. 인천 강화군 '책방시점'은 양도초등학교·자람도서관과 손잡고 전교생이 참여하는 '와글와글 독서캠프'를 운영한다. 밀양시 '동행서림'은 인근 편의점과 연계해 지역 생활공간 속에 책과 문학을 자연스럽게 스며들게 하는 프로그램을 선보인다.

김재현 문체부 문화미디어산업실장은 "지역서점이 어린이에게는 책과 친해지는 놀이터, 어르신에게는 삶을 기록하는 공간이 되는 등 전 세대가 함께하는 생활 문화 거점으로 자리매김하도록 지원하겠다"고 말했다.

[자료= 문체부]

fineview@newspim.com