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[서울시의원 후보] 민주 송파 1~6, 김정열·정주리·박종현·이진웅·정진철·신영재

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  • 더불어민주당이 11일 6·3 지방선거를 앞두고 송파구 서울시의원 후보를 확정했다.
  • 김정열·정주리·박종현 등 현역 의원과 전문가 배치로 재건축·교육 현안 공략한다.
  • 각 후보는 의정·법률·세무 경험으로 지역 균형발전과 인프라 확충을 약속한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 서울 송파구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다.

송파구는 재건축·교통 개선과 함께 교육·생활 인프라 확충, 지역 균형발전이 주요 현안으로 꼽힌다. 민주당은 지방의회 경험과 정책 전문성을 갖춘 후보들을 전면 배치하며 지역 표심 공략에 나섰다.

김정열 더불어민주당 송파구 1선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 1선거구 김정열 후보

1962년생인 김정열 후보는 제7·8·9대 송파구의회 의원으로 활동 중인 3선 구의원으로 현재 더불어민주당 송파구의회 원내대표를 맡고 있다.

현재 한국방송통신대학교 행정학과에 재학 중이며 제9대 전반기 송파구의회 부의장과 제8대 도시건설위원장을 역임했다. 제266회 임시회 예산결산특별위원회 위원장을 맡으며 재정·도시 분야 의정 경험을 쌓았다.

김 후보는 더불어민주당 서울시당 도시주거문화재생특별위원회 부위원장과 송파청소년수련관 자문위원으로 활동하고 있으며 과거 더불어민주당 서울시당 여성위원회 부위원장과 송파갑 여성위원장을 지냈다.

이와 함께 송파구 자원봉사센터 운영위원, 송파구립도서관 통합운영위원회 운영위원, 학교 운영위원회 활동에 참여하며 지역사회 활동을 이어왔다. 2016년 서울시구의회의장협의회 지방의정대상을 수상한 바 있다.

정주리 더불어민주당 송파구 2선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 2선거구 정주리 후보

1988년생인 정주리 후보는 제9대 송파구의회 의원으로 활동 중이며 현재 행정교육위원회 부위원장과 윤리특별위원회 부위원장을 맡고 있다. 중앙대학교 대학원 의회학과 석사과정에 재학 중이며 사회복지사 1급 자격을 보유하고 있다.

더불어민주당 송파갑 지역위원회 홍보소통위원장으로 활동하고 있으며 과거 탄소중립위원장을 지내며 당내 활동을 이어왔다.

송파구의회에서는 예산결산특별위원회 부위원장과 의원연구단체 송파의정연구회 회장, 송파청년연구회 부회장을 맡으며 의정 경험을 쌓았다.

정 후보는 지역사회교육전문가와 사회적협동조합 '행복잇다' 이사로 활동하며 복지·교육 분야 현장 경험을 이어왔으며 2023 대한민국 공감콘텐츠 대상(지자체 의정활동 부문)을 수상했다.

박종현 더불어민주당 송파구 3선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 3선거구 박종현 후보

1977년생인 박종현 후보는 제9대 송파구의회 의원으로 활동 중이며 현재 KDLC(전국자치분권민주지도자회의) 서울 사무처장을 맡고 있다.

한양대학교 대학원 행정학과 박사과정에 재학 중이며 웨스트민스터신학대학원대학교 사회적경제교육학 석사와 횃불트리니티신학대학원대학교 목회학 석사 학위를 받았다. 경희대학교 성악과를 졸업했다.

송파구의회에서는 2026년도 예산결산특별위원회 위원장을 지냈으며 예산결산특별위원회 부위원장과 행정교육위원회 부위원장을 맡아 의정 경험을 쌓았다. 의원연구단체 송파청년연구회 회장과 행복누리 사회적협동조합 이사장으로 활동하며 청년·사회적경제 분야 활동을 이어왔다.

박 후보는 현재 사단법인 센트 이사로 활동하고 있으며 2024년 송파타임즈 선정 제9대 송파구의회 전반기 최우수의원으로 선정되기도 했다.

이진용 더불어민주당 송파구 4선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 4선거구 이진용 후보

1976년생인 이진용 후보는 잠실고등학교와 연세대학교를 졸업했으며 아주대학교 법학전문대학원을 졸업해 법학전문석사 학위를 받았다. 대한변호사협회 등록 형사법 전문 변호사다.

현재 법무법인 일호 변호사로 활동하고 있으며 과거 경기도청 법무담당관과 수원시청 법무담당관 법률전문관으로 근무하며 공공 법률행정 경험을 쌓았다.

대한항공 자금전략실에서 근무한 경력이 있으며 법률과 행정, 기업 분야 경험을 두루 갖춘 점을 강점으로 내세우고 있다.

정진철 더불어민주당 송파구 5선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 5선거구 정진철 후보

1968년생인 정진철 후보는 세무사로 활동하고 있으며 현재 더불어민주당 정책위원회 부의장과 정진철세무사사무소 대표를 맡고 있다. 순천고등학교를 졸업했으며 전남대학교를 거쳐 서울시립대학교 경영대학원에서 경영학 석사 학위를 받았다.

정 후보는 제10대 서울시의회 의원으로 활동했으며 서울시·서울시교육청 결산검사 대표위원과 예산결산특별위원회 위원, 윤리특별위원회 위원으로 활동하며 재정·예산 분야 의정 경험을 쌓았다.

중소기업중앙회 '노란우산 경영지원단' 세무부문 자문위원과 송파세무서 영세납세자지원단 세무도우미, 무료세무상담사로 활동하며 세무·소상공인 분야 활동을 이어왔다.

바르게살기운동 송파구협의회 회장과 더불어민주당 송파구병 지방자치위원장, 송파경찰서 집회·시위 자문위원을 지내며 지역사회 활동에도 참여했다.

신영재 더불어민주당 송파구 6선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 6선거구 신영재 후보

1965년생인 신영재 후보는 제9대 송파구의회 의원으로 활동 중이며 현재 재정복지위원회 위원장을 맡고 있다.

국립목포대학교 국어국문학과를 졸업했으며 더불어민주당 송파구병 지역위원회 사무국장과 남인순 국회의원 사무국장을 지내며 정치·정당 활동을 이어왔다.

훈민정음 보습학원장을 지낸 교육 분야 경험이 있으며 현재 국민건강보험공단 송파지사 자문위원과 한국해양환경공단 사회공헌위원회 위원으로 활동하고 있다.

신 후보는 송파 문인협회 회원으로 활동하며 지역 문화·사회 분야 활동을 이어오고 있다.

chogiza@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 항소심 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 결과가 오늘 나온다. 내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 12일 오후 3시 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 선고기일을 진행한다. 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 결과가 12일 나온다. 사진은 이 전 장관  [사진=뉴스핌 DB] 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤석열 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 또 윤 전 대통령 탄핵심판 변론에서 "단전·단수를 지시한 적도, 대통령으로부터 관련 지시를 받은 적도 없다"는 취지로 허위 증언한 혐의도 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황을 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. 다만 소방청 간부들에 대한 직권남용권리행사방해 혐의와 최상목 전 경제부총리에게 윤 전 대통령이 문건을 전달한 장면을 보지 못했다고 위증한 혐의에 대해선 무죄를 선고했다. 특검은 항소심 결심에서 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 이 전 장관은 "아무도 예상할 수 없었고 당황스러웠던 계엄은 저에게도 마찬가지였다. 우연히 본 문건이 걱정스러워 소방청장과 한 통화가 거센 올가미가 돼 내란이라는 혐의를 받게 됐다"며 혐의를 부인했다. 한편 한덕수 전 총리 측은 전일 항소심 재판부인 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)에 상고장을 제출했다. 재판부는 지난 7일 내란 중요임무 종사 등 혐의를 받는 한 전 총리에게 징역 15년을 선고했다. 앞서 1심은 그에게 징역 23년을 선고한 바 있다. pmk1459@newspim.com         2026-05-12 06:00

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