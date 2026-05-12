[서울시의원 후보] 민주 송파 1~6, 김정열·정주리·박종현·이진웅·정진철·신영재

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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 서울 송파구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다.

송파구는 재건축·교통 개선과 함께 교육·생활 인프라 확충, 지역 균형발전이 주요 현안으로 꼽힌다. 민주당은 지방의회 경험과 정책 전문성을 갖춘 후보들을 전면 배치하며 지역 표심 공략에 나섰다.

김정열 더불어민주당 송파구 1선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 1선거구 김정열 후보

1962년생인 김정열 후보는 제7·8·9대 송파구의회 의원으로 활동 중인 3선 구의원으로 현재 더불어민주당 송파구의회 원내대표를 맡고 있다.

현재 한국방송통신대학교 행정학과에 재학 중이며 제9대 전반기 송파구의회 부의장과 제8대 도시건설위원장을 역임했다. 제266회 임시회 예산결산특별위원회 위원장을 맡으며 재정·도시 분야 의정 경험을 쌓았다.

김 후보는 더불어민주당 서울시당 도시주거문화재생특별위원회 부위원장과 송파청소년수련관 자문위원으로 활동하고 있으며 과거 더불어민주당 서울시당 여성위원회 부위원장과 송파갑 여성위원장을 지냈다.

이와 함께 송파구 자원봉사센터 운영위원, 송파구립도서관 통합운영위원회 운영위원, 학교 운영위원회 활동에 참여하며 지역사회 활동을 이어왔다. 2016년 서울시구의회의장협의회 지방의정대상을 수상한 바 있다.

정주리 더불어민주당 송파구 2선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 2선거구 정주리 후보

1988년생인 정주리 후보는 제9대 송파구의회 의원으로 활동 중이며 현재 행정교육위원회 부위원장과 윤리특별위원회 부위원장을 맡고 있다. 중앙대학교 대학원 의회학과 석사과정에 재학 중이며 사회복지사 1급 자격을 보유하고 있다.

더불어민주당 송파갑 지역위원회 홍보소통위원장으로 활동하고 있으며 과거 탄소중립위원장을 지내며 당내 활동을 이어왔다.

송파구의회에서는 예산결산특별위원회 부위원장과 의원연구단체 송파의정연구회 회장, 송파청년연구회 부회장을 맡으며 의정 경험을 쌓았다.

정 후보는 지역사회교육전문가와 사회적협동조합 '행복잇다' 이사로 활동하며 복지·교육 분야 현장 경험을 이어왔으며 2023 대한민국 공감콘텐츠 대상(지자체 의정활동 부문)을 수상했다.

박종현 더불어민주당 송파구 3선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 3선거구 박종현 후보

1977년생인 박종현 후보는 제9대 송파구의회 의원으로 활동 중이며 현재 KDLC(전국자치분권민주지도자회의) 서울 사무처장을 맡고 있다.

한양대학교 대학원 행정학과 박사과정에 재학 중이며 웨스트민스터신학대학원대학교 사회적경제교육학 석사와 횃불트리니티신학대학원대학교 목회학 석사 학위를 받았다. 경희대학교 성악과를 졸업했다.

송파구의회에서는 2026년도 예산결산특별위원회 위원장을 지냈으며 예산결산특별위원회 부위원장과 행정교육위원회 부위원장을 맡아 의정 경험을 쌓았다. 의원연구단체 송파청년연구회 회장과 행복누리 사회적협동조합 이사장으로 활동하며 청년·사회적경제 분야 활동을 이어왔다.

박 후보는 현재 사단법인 센트 이사로 활동하고 있으며 2024년 송파타임즈 선정 제9대 송파구의회 전반기 최우수의원으로 선정되기도 했다.

이진용 더불어민주당 송파구 4선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 4선거구 이진용 후보

1976년생인 이진용 후보는 잠실고등학교와 연세대학교를 졸업했으며 아주대학교 법학전문대학원을 졸업해 법학전문석사 학위를 받았다. 대한변호사협회 등록 형사법 전문 변호사다.

현재 법무법인 일호 변호사로 활동하고 있으며 과거 경기도청 법무담당관과 수원시청 법무담당관 법률전문관으로 근무하며 공공 법률행정 경험을 쌓았다.

대한항공 자금전략실에서 근무한 경력이 있으며 법률과 행정, 기업 분야 경험을 두루 갖춘 점을 강점으로 내세우고 있다.

정진철 더불어민주당 송파구 5선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 5선거구 정진철 후보

1968년생인 정진철 후보는 세무사로 활동하고 있으며 현재 더불어민주당 정책위원회 부의장과 정진철세무사사무소 대표를 맡고 있다. 순천고등학교를 졸업했으며 전남대학교를 거쳐 서울시립대학교 경영대학원에서 경영학 석사 학위를 받았다.

정 후보는 제10대 서울시의회 의원으로 활동했으며 서울시·서울시교육청 결산검사 대표위원과 예산결산특별위원회 위원, 윤리특별위원회 위원으로 활동하며 재정·예산 분야 의정 경험을 쌓았다.

중소기업중앙회 '노란우산 경영지원단' 세무부문 자문위원과 송파세무서 영세납세자지원단 세무도우미, 무료세무상담사로 활동하며 세무·소상공인 분야 활동을 이어왔다.

바르게살기운동 송파구협의회 회장과 더불어민주당 송파구병 지방자치위원장, 송파경찰서 집회·시위 자문위원을 지내며 지역사회 활동에도 참여했다.

신영재 더불어민주당 송파구 6선거구 후보. [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 송파구 6선거구 신영재 후보

1965년생인 신영재 후보는 제9대 송파구의회 의원으로 활동 중이며 현재 재정복지위원회 위원장을 맡고 있다.

국립목포대학교 국어국문학과를 졸업했으며 더불어민주당 송파구병 지역위원회 사무국장과 남인순 국회의원 사무국장을 지내며 정치·정당 활동을 이어왔다.

훈민정음 보습학원장을 지낸 교육 분야 경험이 있으며 현재 국민건강보험공단 송파지사 자문위원과 한국해양환경공단 사회공헌위원회 위원으로 활동하고 있다.

신 후보는 송파 문인협회 회원으로 활동하며 지역 문화·사회 분야 활동을 이어오고 있다.

chogiza@newspim.com