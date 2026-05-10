박우량 신안군수 후보 "전입자에 정치성 연락 반복" 조사 촉구

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기본소득 신청자 대상 특정 정치인 관련 문자, 개인정보 활용 의혹 제기

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 박우량 신안군수 후보 선거사무소는 최근 신안군 기본소득 신청자를 대상으로 특정 정치인 관련 문자메시지와 전화가 반복적으로 발송되고 있다며 관계기관의 철저한 조사를 촉구했다.

박우량 신안군수 예비후보 측은 10일 입장문을 통해 "2025년 하반기 이후 전입 주민들에게 유사한 정치성 문자와 전화가 집중됐다는 제보가 접수됐다"며 "개인정보 관리 실태와 연락처 확보 경위 전반에 대한 객관적 확인이 필요하다"고 밝혔다.

박우량 전남 신안군수. [사진=조은정 기자]

박 예비후보 측에 따르면 암태면·비금면·압해읍 등으로 전입한 일부 주민들과 지도·장산 지역 전입자들도 기본소득 신청 외 별다른 활동이 없었음에도 정치성 연락을 반복적으로 받았다고 호소했다. 제보자들은 "연락처 유입 경로를 알 수 없다"며 불안감을 나타낸 것으로 전해졌다.

특히 제보자들은 해당 문자 발송이 지난달 27일부터 시작됐으며 특정 정치인 관련 기사와 정치적 내용이 포함된 메시지가 반복 전송됐다고 주장했다. 웹발신 문자는 '010-xxxx-6102', 지지자를 자처한 전화는 '010-xxxx-1519' 번호를 사용한 것으로 파악됐다고 박 후보 측은 설명했다.

박 후보 측은 "개인정보 유출 여부를 단정할 수는 없다"면서도 "전입자 중 기본소득 신청자에게 선택적으로 연락이 이뤄졌다면 개인정보 활용 과정 전반에 대한 투명한 조사와 검증이 필요하다"고 밝혔다.

또 "선거를 앞두고 특정 대상군에 대한 반복적 연락이 공직선거법과 개인정보보호법 취지에 부합하는지 면밀한 검토가 필요하다"고 강조했다.

그러면서 ▲전입자 대상 문자·전화 발송 경위 조사 ▲연락처 확보 과정 및 적법성 확인 ▲위법 사항 확인 시 엄정 조치 ▲주민 개인정보 관리 체계 점검 및 공개 등을 관계기관에 촉구했다.

박 후보 측 관계자는 "주민 개인정보는 정치적 목적보다 우선 보호돼야 할 권리"라며 "납득 가능한 수준의 사실 확인과 제도 개선이 필요하다"고 말했다.

ej7648@newspim.com