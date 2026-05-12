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[푸드테크] ② "배양육부터 조리로봇까지"…미래 식량산업 육성 '속도전'

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AI 핵심 요약

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  • 농식품부가 지난해 12일 푸드테크 육성법 시행으로 산업 육성을 본격화했다.
  • 싱가포르는 푸드테크를 국가 생존 전략으로 삼아 대체단백 등 기술에 투자한다.
  • 국내 기업들은 규제 완화와 실증 지원 확대를 통해 산업 성장을 요구한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, 푸드테크산업법 시행…미래 먹거리 발굴
1000억 규모 펀드·혁신클러스터 조성 '속도전'
싱가포르, 경제성 한계에 푸드테크 전략 '수정'
업계 "인허가·위생규제 완화될 필요있어" 조언

인공지능(AI)과 로봇, 데이터 기술이 식품 산업과 결합하며 '푸드테크(Food Tech)'가 미래 성장산업으로 부상하고 있다. 전통 식품산업보다 빠른 성장세를 보이는 푸드테크는 생산과 조리, 유통과 소비 방식까지 변화시키고 있다. <뉴스핌>은 국내 푸드테크 산업의 현주소와 과제를 두 차례에 걸쳐 짚어본다.

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 기후위기와 공급망 불안, 고령화 심화 속에 각국 정부가 '푸드테크(Food Tech)'를 미래 전략산업으로 육성하고 있다. 과거 식량안보가 농산물 생산량 확보 중심이었다면 최근에는 인공지능(AI)과 로봇, 데이터, 대체단백 기술 등을 기반으로 한 '미래 식품산업 경쟁력' 확보 개념으로 빠르게 확장된다.

한국 정부 역시 푸드테크산업 육성법 시행을 계기로 산업 육성에 본격적으로 나선 가운데, 싱가포르 등 해외에서는 이미 푸드테크를 국가 생존 전략 차원에서 접근하는 흐름도 나타나고 있다. 업계에서는 푸드테크 산업 발전을 위해 규제 완화와 정부의 지원 확대가 필요하다고 조언한다.

◆ "미래 식품산업 키운다"…농식품부, 푸드테크 육성 본격화

농림축산식품부는 지난해 12월 '푸드테크산업 육성에 관한 법률' 시행을 계기로 산업 육성에 본격적으로 나섰다. 농식품부는 푸드테크를 단순 식품산업이 아닌 미래 수출산업이자 고부가가치 첨단산업으로 육성한다는 구상이다.

푸드테크는 식품(Food)과 기술(Technology)의 합성어로, 식품의 생산·유통·소비 전반에 인공지능(AI)과 로봇, 바이오기술(BT), 빅데이터 등을 접목한 산업을 뜻한다.

과거에는 배달 플랫폼이나 간편식(HMR) 중심으로 인식됐지만 최근에는 대체육과 세포배양식품, 3D 식품 프린팅, 조리 로봇, AI 기반 매장관리 기술 등으로 산업 범위가 빠르게 확대되고 있다.

[AI 인포그래픽=이정아 기자]

특히 농식품부는 식품산업을 AI·데이터 기반 첨단산업으로 전환하겠다는 방침이다. 식품 제조 과정에 센서와 자동화 장비, 로봇 등을 접목해 생산 효율성을 높이고, 머신러닝 기반 품질 검수와 소비자 맞춤형 서비스 확대 등을 통해 산업 경쟁력을 끌어올린다는 전략이다.

현재 농식품부가 중점 육성하는 핵심 분야는 ▲식물기반 식품 ▲세포배양 식품 ▲개인 맞춤형 식품 ▲3D 프린팅 식품 ▲식품 스마트 제조 ▲외식 혁신 서비스 등 10개다.

식물기반 식품과 세포배양 식품 분야에서는 대체 단백질과 배양육 기술 경쟁이 본격화되고 있으며, 개인 맞춤형 식품 분야에서는 AI 기반 건강 데이터 분석과 맞춤형 영양 관리 시장이 빠르게 성장하고 있다.

농식품는 푸드테크 산업을 미래 성장동력으로 육성하기 위해 연구개발(R&D) 투자와 금융 지원도 확대할 계획이다. 이미 푸드테크 10대 핵심 기술 분야별 연구지원센터 구축과 '푸드테크 혁신클러스터' 조성을 추진 중이며, 오는 2027년까지 1000억원 규모의 전용 펀드도 조성할 방침이다.

푸드테크 시장 성장세도 가파르다. 국내 푸드테크 시장 규모는 2020년 기준 약 61조원 수준으로 추정된다. 2017년부터 2020년까지 연평균 성장률은 31.4%로, 같은 기간 전체 식품산업 성장률(4.8%)을 크게 웃돌았다.

정부와 업계는 향후 대체식품과 식품 프린팅, 조리 로봇 등 생산공정 기술 분야를 중심으로 성장세가 더욱 확대될 것으로 보고 있다.

◆ "푸드테크는 국가 안보 전략"…싱가포르가 보는 미래 식량 산업

싱가포르는 푸드테크를 단순 식품산업이 아니라 국가 생존 전략 차원에서 접근하고 있다. 국토가 좁고 식량의 90% 이상을 수입에 의존하는 도시국가 특성상 식량안보 자체가 국가 경쟁력과 직결되기 때문이다.

실제 싱가포르는 최근 수년간 공급망 불안과 기후위기 리스크가 커지면서 푸드테크와 미래식품 분야 투자를 빠르게 확대해왔다. 단순 농업 생산 확대보다는 대체단백과 미래식품, 스마트 제조 기술 등을 기반으로 새로운 식량 시스템을 구축하겠다는 전략이다.

조남준 난양공과대학교 재료공학과 교수는 "싱가포르에서 푸드테크는 농업 현대화 프로젝트가 아니라 국가 회복력과 생존의 문제"라며 "정부가 전략 수립부터 연구개발(R&D), 산업화까지 전 과정에 깊게 관여하고 있다"고 설명했다.

조남준 난양공과대학교 재료공학과 교수 [사진=조남준 교수] 2026.05.11 plum@newspim.com

싱가포르의 연구 환경은 정부가 정책 방향을 제시하고 대학과 연구기관, 산업계가 함께 움직이는 '탑다운' 구조가 특징이다. 조 교수는 "싱가포르는 정부가 이미 연구 아젠다와 방향성을 제시하고, 난양공대(NTU)나 싱가포르국립대(NUS), 에이스타(A*STAR) 같은 연구기관들이 그 방향에 맞춰 연구를 수행하는 구조"라고 말했다.

조 교수는 푸드테크에 대해 단순히 '새로운 음식 기술'로만 봐서는 안 된다고 강조했다. 푸드테크는 기존 자연 상태의 식재료를 그대로 활용하는 수준을 넘어, 식품 구성 요소 자체를 분석·재조합해 새로운 형태의 식품과 소재를 만드는 산업이라는 것이다.

그는 "예를 들어 채소에는 섬유질과 비타민, 수분 등 여러 기능 요소가 들어가 있는데, 푸드테크는 굳이 기존 채소를 그대로 생산하지 않더라도 필요한 성분을 각각 다른 자원에서 확보해 새로운 형태의 식품으로 조합하는 개념"이라며 "기존 식품을 그대로 재현하는 것이 아니라 식품의 기능과 구성 요소를 기술적으로 재설계하는 산업에 가깝다"고 설명했다.

푸드테크 개념에는 식품 재활용과 자원순환, 고부가가치 소재 개발도 포함된다. 단순한 음식 제조를 넘어 폐기물과 부산물 속 유효 성분을 추출해 새로운 소재와 산업으로 연결하는 '크로스 이코노미(Cross Economy)' 개념이 이것이다.

난양공대 연구진은 꽃가루를 활용한 친환경 자외선 차단 소재와 폐달걀 흰자 기반 약물 전달 소재 연구 등을 진행 중이다.

조 교수는 "버려지는 자원 안에도 다양한 화학 성분과 기능 물질이 존재한다"며 "푸드테크는 이런 구성 요소를 다시 끄집어내 더 높은 부가가치를 가진 소재와 산업으로 연결하는 과정"이라고 했다.

싱가포르는 한때 '30 by 30' 정책을 통해 2030년까지 식량 자급률을 30% 수준으로 끌어올리겠다는 목표를 추진했다. 스마트팜과 배양육, 대체단백 기술이 식량 문제를 해결할 수 있을 것이란 기대감도 컸다. 세계 최초로 배양육 판매를 승인하며 글로벌 푸드테크 산업의 주목을 받기도 했다.

하지만 최근 싱가포르 정부는 기존 전략을 수정하는 분위기다. 스마트팜 확대에도 경제성과 에너지 비용 문제로 생산 효율 한계가 뚜렷하게 나타났기 때문이다. 싱가포르 정부의 공격적인 투자에도 채소와 수산물 생산량 증가가 기대만큼 이어지지 않자 기존 자급률 목표를 현실화하는 방향으로 정책 수정에 들어갔다.

조 교수는 "초기에는 첨단 기술을 최대한 많이 적용하는 방식이었다면 최근에는 실제 수익성과 유지 가능성을 고려한 방향으로 전략이 이동하고 있다"며 "지금은 에너지 절감과 운영 효율 등 경제성을 확보하는 것이 더 중요해졌다"고 말했다.

배양육 산업에 대해서도 아직은 기술적 한계와 소비자 수용성 문제가 남아 있다고 진단했다. 조 교수는 "배양육은 생산 비용이 매우 높고 식감 문제도 여전히 해결되지 않은 상태"라며 "아직은 연구개발 단계에 가까운 분야"라고 평가했다.

그러면서 "푸드테크는 결국 기술뿐 아니라 가격 경쟁력과 소비자 시장을 동시에 확보해야 산업으로 성장할 수 있다"고 조언했다.

푸드테크 기업 탑테이블의 3D 푸드 프린팅 플랫폼 '푸디안'. [사진=탑테이블] 2026.05.10 plum@newspim.com

◆ "인허가 규제 완화·실증 지원 환경 중요"…현장선 지원 확대 요구

국내 푸드테크 기업들은 정부 육성 정책 방향에는 공감하면서도 실제 산업 현장에서는 규제 완화와 실증 환경 개선이 함께 이뤄져야 한다고 입을 모은다.

3D 푸드 프린팅 기업 탑테이블은 맞춤형 식품과 메디푸드 분야 성장 가능성이 큰 만큼 인허가 체계와 실증 지원 확대가 필요하다고 강조했다.

유현주 탑테이블 대표는 "푸드테크 산업은 융합 산업"이라며 "새로운 제조 방식과 맞춤형 식품(메디푸드 등)에 대한 인허가 및 위생 규제가 조금 더 유연해질 필요가 있다"고 말했다.

이어 "글로벌 시장 진출을 위한 연구개발(R&D) 지원과 실증 사업 기회가 확대되기를 기대하고 있다"고 전했다.

로봇 자동화 기업 뉴로메카도 단순 기술 개발 지원보다 실제 현장에서 데이터를 축적할 수 있는 구조가 중요하다고 강조했다.

황성훈 뉴로메카 본부장은 "최근 정부가 푸드테크 연구지원센터 구축과 AI·로봇 기반 실증 사업 확대 등에 나서면서 산업 현장에서도 변화 흐름을 체감하고 있다"고 언급했다.

이어 "외식업은 제조업보다 환경 변화 속도가 훨씬 빠르기 때문에 메뉴와 작업 동선, 고객 흐름 등이 계속 달라진다"며 "AI와 로봇이 제대로 학습하려면 결국 실제 운영 데이터를 얼마나 확보하느냐가 핵심 경쟁력이 될 수밖에 없다"고 설명했다.

그러면서 "한국 외식업 시장은 공간 밀도가 높고 운영 속도가 빨라 글로벌 기준에서도 난이도가 높은 시장으로 평가받는다"며 "반대로 말하면 한국 시장에서 검증된 푸드테크 기술은 해외 시장에서도 충분한 경쟁력을 가질 가능성이 높다"고 강조했다.

황 본부장은 "최근 K-푸드 글로벌 확산 흐름까지 고려하면 한국 푸드테크 기업들의 해외 진출 기회도 더욱 커질 것으로 보고 있다"며 "푸드테크는 단순 기술 개발만으로 산업화할 수 있는 분야가 아닌 만큼 실제 매장에서 장기간 운영하며 데이터를 축적할 수 있는 실증 환경 지원이 중요하다"고 덧붙였다.

지난달 16일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 'SIMTOS 2026'에서 뉴로메카의 용접로봇 'OPTi3'과 휴머노이드 'EIR'이 전시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

plum@newspim.com

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'히든스테이지' 본선 20팀 공개 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출자 20팀 명단이 11일 공개됐다. 이번 대회에는 총 300여팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세의 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 뜨거운 참여 열기를 보였다. 히든스테이지 제2·3회 출신인 민물결, 신직선, Che!vee, OTWO 등이 재도전에 나서 주목을 받았다. 2026 히든스테이지 1차 합격자. [사진= 히든스테이지 사무국] 예선 심사는 창작력(40%), 실연 역량(20%), 대중성(30%), 지원 성실도(10%)의 배점으로 진행됐다. SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰리며 예심부터 어느 해보다 높은 수준의 경쟁이 펼쳐졌다. 최종 선발된 본선 진출자 20팀을 보면 여성과 20대가 강세를 보이는 등 청년들의 참여 열기가 뜨거웠다. 합격자 중에서는 20대 참가자가 가장 많았으며, 여성 참가자 수가 남성을 크게 웃돌았다. 개인과 팀을 합산하면 혼성 팀 2개를 포함해 팀 부문 참가자들의 약진도 두드러진다. 여성 참가자로는 보리(25), 김나라(27), 박희수(32), 혼즈(32), 변미리(26), 오아(30), 신직선(36), 도이주(20), 마린(28), 채수빈(27), 박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28), 최혁준(심각한개구리·33), 윤준(27), 윤태경(34), 정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선 진출에 성공했다. 혼성 팀으로는 김은찬밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 진출 경험이 있는 팀으로, 이번에 재도전해 다시 본선 무대를 밟게 됐다. 1차 합격자 20팀은 오는 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터는 여의도 본사에서 유튜브 녹화가 시작, 총 20팀의 유튜브 라이브클립이 제작된다. 본선 경연 영상은 6월 26일부터 매주 금요일마다 2명(팀)씩 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 통해 공개된다. 결선인 TOP 10 순위 결정전은 9월 중 오프라인 공개 무대서 열릴 예정이다. 시상 내역은 문체부장관상인 대상(500만 원), 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원), 우수상(1명)·루키상(1명) 각 200만 원 등 총 상금 1200만 원 규모다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-05-11 17:24
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'내란 가담' 이상민 항소심 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 결과가 오늘 나온다. 내란전담재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 12일 오후 3시 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 선고기일을 진행한다. 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심 결과가 12일 나온다. 사진은 이 전 장관  [사진=뉴스핌 DB] 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤석열 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 또 윤 전 대통령 탄핵심판 변론에서 "단전·단수를 지시한 적도, 대통령으로부터 관련 지시를 받은 적도 없다"는 취지로 허위 증언한 혐의도 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황을 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. 다만 소방청 간부들에 대한 직권남용권리행사방해 혐의와 최상목 전 경제부총리에게 윤 전 대통령이 문건을 전달한 장면을 보지 못했다고 위증한 혐의에 대해선 무죄를 선고했다. 특검은 항소심 결심에서 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 이 전 장관은 "아무도 예상할 수 없었고 당황스러웠던 계엄은 저에게도 마찬가지였다. 우연히 본 문건이 걱정스러워 소방청장과 한 통화가 거센 올가미가 돼 내란이라는 혐의를 받게 됐다"며 혐의를 부인했다. 한편 한덕수 전 총리 측은 전일 항소심 재판부인 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)에 상고장을 제출했다. 재판부는 지난 7일 내란 중요임무 종사 등 혐의를 받는 한 전 총리에게 징역 15년을 선고했다. 앞서 1심은 그에게 징역 23년을 선고한 바 있다. pmk1459@newspim.com         2026-05-12 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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