코오롱인더, 1Q 영업익 619억원...'운영효율화 효과' 전년비 130% ↑

AI 핵심 요약beta
- 코오롱인더스트리가 8일 1분기 매출 1조2374억원, 영업이익 619억원을 기록했다고 밝혔다.
- 운영 효율화와 아라미드 등 주요 제품 판매 확대에 영업이익이 전년比 130.1% 증가했다.
- 화학·패션 부문 매출·이익 증가로 전 사업부문 성장을 이뤘다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코오롱인더스트리(대표 허성)는 올해 1분기 연결 기준 매출 1조 2374억원, 영업이익 619억원을 기록했다고 8일 밝혔다.
운영 효율화와 아라미드, 엔지니어링 플라스틱, 석유수지 등 주요 제품의 판매 확대로 영업이익이 전년동기 대비 130.1% 증가했다.
산업자재부문은 아라미드와 엔지니어링 플라스틱의 판매 증가가 매출 성장을 견인했다. 또한, 고부가 제품군의 판매가 확대되며 영업이익 개선에 기여했다.
화학부문은 석유수지 생산 재개 (정기 보수 완료) 및 고객사 판매 확대로 전년 동기 및 전분기 대비 매출과 영업이익이 증가했다.
패션부문은 소비 심리 회복과 함께, 날씨 변화에 따른 효율적 상품 분배, 신상품 판매 호조로 매출이 전년 동기 대비 신장했으며 영업이익도 흑자 전환했다.
코오롱인더스트리 관계자는 "불확실한 대외 환경 속에도 운영 효율화 프로젝트가 결실을 맺으며 전 사업부문의 매출과 영업이익이 증가했다"며, "앞으로도 운영 효율화와 더불어 고부가 제품군 확대를 통해 지속적인 성장 기반을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com