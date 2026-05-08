목포시, 미래산업도시 전환 청사진 제시…12개 핵심과제 도출

AI 핵심 요약beta
- 전남 목포시가 8일 미래산업도시 전환을 위한 전략과 실행과제를 공식화했다.
- 해상풍력·차세대 조선·미래융합기술을 3대 전략산업으로 설정하고 12건의 핵심과제를 발굴했다.
- 지난 2월 출범한 TF는 약 3개월간 운영하며 자립형 산업생태계 구축 방안을 수립했다.
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 목포시가 미래산업 중심 도시로의 전환을 위한 전략과 실행과제를 공식화했다.
목포시는 '목포 큰그림 프로젝트' 일환으로 추진한 '미래산업도시 전환 TF' 운영결과 보고회를 열고 주요 성과와 향후 과제를 공유했다고 8일 밝혔다.
보고회에는 조석훈 목포시장 권한대행과 시 관계자, 해상풍력·조선·AI 분야 외부 전문가들이 참석해 도시 발전 방향을 논의했다.
TF는 '성장구조 혁신을 통한 글로벌 미래산업도시 실현'을 비전으로 설정하고 해상풍력, 차세대 조선, 미래융합기술을 3대 전략산업으로 제시했다. 이를 기반으로 자립형 산업생태계 구축과 지역경제 선순환 체계 마련을 위한 종합계획을 수립했다.
시는 ▲해상풍력 국가 거점 구축 ▲미래 조선해양산업 메카 조성 ▲AI 융합 미래산업도시 도약 3대 전략 분야에서 12건의 핵심과제와 18건의 연계 과제를 발굴했다. 향후 사업 구체화와 실행력 확보에 행정 역량을 집중할 방침이다.
조석훈 권한대행은 "목포는 산업구조 혁신과 도시 역할 재정립이 필요한 전환점에 있다"며 "미래산업도시 전환을 통해 지속가능한 성장 기반을 구축하겠다"고 말했다.
이번 TF는 지난 2월 출범해 약 3개월간 운영됐으며 외부 전문가 협업을 통해 미래 성장 전략을 구체화했다.
ej7648@newspim.com