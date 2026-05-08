박지현, LA 스팍스 개막 로스터 포함…한국인 3번째 WNBA 입성

AI 핵심 요약beta
- 박지현이 8일 WNBA LA 스팍스 2026시즌 최종 로스터에 포함됐다.
- 정선민, 박지수에 이은 한국 선수 세 번째로 정규리그 진입했다.
- 루키 계약 후 시범경기 활약으로 성장 가능성을 인정받았다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자농구의 '기대주' 박지현이 마침내 꿈의 무대인 미국여자프로농구(WNBA) 입성했다.
박지현의 소속사 에픽스포츠는 8일 "박지현이 WNBA LA 스팍스의 2026시즌 정규리그 최종 로스터에 포함됐다"고 발표했다. 박지현은 정선민(2003년), 박지수(2018년)에 이어 한국 선수로는 역대 세 번째로 WNBA 무대를 누비는 주인공이 됐다.
2023-24시즌 종료 후 아산 우리은행을 떠난 박지현은 뉴질랜드와 호주 등을 거치며 해외 리그 경험을 쌓았다. 지난달 LA 스팍스와 루키 계약을 맺은 뒤 곧바로 서바이벌 경쟁에 뛰어들었다. 지난 4일 포틀랜드 파이어와의 시범경기에서는 9분 32초를 소화하며 2점 2리바운드를 기록했다. 구단은 짧은 출전 시간 속에서도 박지현이 보여준 다재다능함과 성장 가능성을 높게 평가해 최종 로스터 13인에 그의 이름을 올렸다.
박지현은 등번호 6번을 부여받고 드래프트를 거치지 않은 신인 선수로 정식 등록됐다. 그동안 김계령, 강이슬 등 쟁쟁한 선배들이 미국 무대 문을 두드렸으나 정규리그 로스터 진입의 벽은 높았다. 박지현은 이 난관을 뚫고 8년 만에 한국인 WNBA리거의 맥을 잇게 됐다.
박지현은 자신의 SNS를 통해 "처음 꿈을 심어준 곳에서 그 꿈을 이루게 되어 이보다 더 꿈같을 수는 없다"며 감격스러운 소감을 전했다. 역사적인 정식 데뷔전은 오는 11일 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린다. 상대는 박지수의 전 소속팀이기도 한 라스베이거스 에이시스다.
psoq1337@newspim.com