경기관광공사 '끼투어 기자단 15기 발대식' 진행

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"관광자원을 발굴하고, 콘텐츠로 만들어 관광산업 활성화에 기여해 주길 바라"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기관광공사는 8일 오후 서울 강남구 트레이드타워에서 경기관광 전문필진인 '끼투어 기자단 15기 발대식'을 진행했다고 밝혔다.

경기관광공사 끼투어기자단 발대식 사진. [사진=경기관광공사]

공사에 따르면 이번 끼투어 기자단 공모에는 약 720여 명이 지원했으며 기사 작성 능력 및 네이버 블로그, 인스타그램, 틱톡 등 다양한 분야의 콘텐츠 활동 지수 등을 고려, 최종 30명을 선발했다.

이는 지난해 20명보다 10명 늘어난 수치다. 특히 올해에는 릴스와 숏폼 등 최신 트렌드를 반영한 SNS 홍보마케팅 활동을 보다 강화하는 차원에서 선발 인원과 활동 채널을 대폭 확대했다.

향후 기자단은 도내의 다양한 관광지를 방문, 체험 등을 바탕으로 후기형 여행 콘텐츠 제작, '경기관광 플랫폼' 및 개인 SNS 채널 게재, 경기도 팸투어 참여 등의 활동을 하게 된다.

활동기간은 5월부터 11월까지 총 7개월이며 기자단에게는 월별 원고료 지급과 함께 임명장 제공, 경기도 관광지 팸투어 참여 및 주요 행사 우선 취재 혜택이 주어진다.

끼투어 기자단의 명칭은 '경기'의 초성인 'ㄱ' 두 자를 합쳐 만들었으며 각자 가진 끼를 발휘해 쉽고, 재밌고, 유익한 경기도 여행정보 콘텐츠를 만든다는 중의적 의미를 담고 있다.

경기관광공사 관계자는 "24대 1의 치열한 경쟁률을 뚫고 끼투어 기자단에 선정된 것을 진심으로 축하드린다"라며 "경기관광 홍보대사라는 사명감과 함께 기자단이라는 말에 걸맞게 잘 알려지지 않은 매력 넘치는 경기도의 숨은 관광자원을 발굴하고, 체험 내용을 차별화된 콘텐츠로 만들어 경기도 관광산업 활성화에 기여해 주길 바란다"라고 말했다.

1141world@newspim.com