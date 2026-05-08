조용기 원주시의회 의장, 우상호 후보 공개 지지 선언

AI 핵심 요약beta
- 조용기 원주시의회 의장이 8일 우상호 강원도지사 후보 지지 선언했다.
- 우 후보와 차담하며 강원 발전 현안 논의하고 균형 성장 비전 공감했다.
- 조 의장은 강원 도약 위해 우 후보와 뜻 함께하겠다고 강조했다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 조용기 원주시의회 의장이 더불어민주당 우상호 강원도지사 후보에 대한 공개 지지를 선언했다.
8일 우상호 후보는 원주시의회에서 조 의장과 차담을 갖은 자리에서 원주를 포함한 강원 발전 현안을 심도있게 논의했다.
조용기 의장은 "강원 곳곳의 현실을 꿰뚤고 강원 전역의 균형있는 성장을 진심으로 고민하는 우 후보의 혜안과 진심에 깊이 공감한다"며 "강원의 특별한 도약을 이루려면 비전과 실행력을 갖춘 리더, 우상호 후보가 필요하다"고 지지를 이유를 설명했다.
이어 "강원도민 모두의 삶이 실질적으로 나아질 수 있도록 우상호 후보와 뜻을 함께하겠다"며 "강원의 미래를 위한 일이라면 어떤 역할이든 마다하지 않겠다"고 강조했다.
우상호 후보는 "원주를 대표하는 정치인이신 조용기 의장님의 지지선언에 깊이 감사드린다"며 "조 의장님의 원주 발전을 위한 정책 구상과 의견을 청해 듣고 함께 논의해 공약에 반영하겠다"고 말했다. 또 "상생과 통합의 정치로 강원을 획기적으로 변화·발전시키겠다"고 덧붙였다.
조용기 의장은 자유한국당(국민의힘 전신) 부대변인 출신으로 원주시의원 재선에 성공, 현재 제9대 원주시의회 후반기 의장을 맡고 있다.
조용기 의장에 앞서 최흥집 전 강원도 정무부지사, 염동열 전 국회의원이 우상호 후보를 공개 지지했다.
onemoregive@newspim.com