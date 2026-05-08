의왕시 '경기 청년역량강화 기회 지원사업' 참여자 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기 의왕시가 11일부터 청년역량강화 기회 지원사업 참여자를 모집한다고 8일 밝혔다.
- 어학시험 및 자격시험 응시료를 연간 최대 30만원까지 지원하는 사업으로 19세 이상 39세 이하 미취업 청년이 대상이다.
- 잡아바 어플라이에서 신청 가능하며 예산범위 내 선착순으로 지원된다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 오는 11일부터 '경기 청년역량강화 기회 지원사업' 참여자를 모집한다고 8일 밝혔다.
시에 따르면 '경기 청년역량강화 기회 지원사업'은 미취업 청년들의 경제적 부담을 완화하기 위해 어학시험 및 자격시험 응시료를 연간 최대 30만원까지 실비로 지원하는 사업이다.
시는 취업에 어려움을 겪거나 자기 개발을 희망하는 관내 청년들에게 실질적인 도움을 주고자 경기도와 함께 2023년부터 해당 사업을 추진하고 있다.
이번 지원사업의 모집 대상은 의왕시에 거주하는 19세 이상부터 39세 이하(1986년생부터 2007년생까지)의 미취업 청년으로, 지원 분야는 ▲어학 시험 19종 ▲한국사 ▲국가기술자격 541종 ▲국가전문자격 345종 ▲국가공인 민간자격 99종이다.
신청은 경기도 일자리재단 통합접수시스템 '잡아바 어플라이'에서 가능하며, 예산범위 내에서 선착순으로 지원된다.
이번 사업에 대한 기타 자세한 사항은 의왕시 홈페이지 공지사항란에서 확인하거나 의왕시 기업일자리과 일자리청년팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.
시 관계자는 "이번 경기청년 역량강화 기회 지원사업이 취업을 준비하는 청년들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com