TBH글로벌, 1분기 매출 473억원…전년비 17% 증가

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마인드브릿지·베이직하우스 판매 확대



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = TBH글로벌은 연결 기준 올해 1분기 매출액이 전년 동기 대비 약 17% 증가한 473억원을 기록했다고 8일 밝혔다.

올 1분기 매출 증가는 마인드브릿지와 베이직하우스 등 주요 브랜드 판매 확대가 영향을 미쳤다. 마인드브릿지의 올 1분기 매출액은 전년 동기 대비 약 16% 증가했다. 베이직하우스는 약 107.6% 늘었다. 마인드브릿지는 온라인과 여성복 라인 판매가 확대됐고, 베이직하우스는 다이소향 상품 공급 효과가 반영됐다.

온라인 직접판매(D2C) 매출도 증가했다. TBH글로벌의 올 1분기 온라인 매출은 전년 동기 대비 29.19% 늘었고, 자사몰 매출은 약 16.38% 증가했다. 회사는 수익성 제고와 브랜드 가치 유지를 위해 온라인 중심 판매 전략을 운영하고 있다.

TBH글로벌 로고. [사진=TBH글로벌]

같은 기간 TBH글로벌은 9억원의 영업손실을 기록했다. 전년 동기 대비 영업손실 규모는 19억원 개선됐다. 회사는 명품 사업 중단 등 지난해 단행한 구조조정 영향이 반영됐다고 설명했다. 회사 측은 해당 요인을 제외하면 올 1분기 영업이익이 손익분기점(BEP)에 근접한 수준이라고 밝혔다.

올 1분기 당기순손실은 24억원이다. 회사는 환율 상승에 따른 외환차손과 외화환산손실 등 일회성 요인이 반영됐다고 설명했다.

TBH글로벌은 쿨링 소재 등 여름 시즌 기능성 제품 판매 확대로 2분기 매출 증가 폭이 커질 것으로 보고 있다. 지난 4월 무신사를 통해 단독으로 선보인 마인드브릿지 니트 제품군은 일부 조기 품절됐다.

회사 관계자는 "연매출 1500억원대 달성을 목표로 하는 마인드브릿지와 유통 채널을 확장한 베이직하우스를 중심으로 올해 외형 성장을 전망하고 있다"며 "전사 차원의 AI 도입 등으로 수익성도 개선할 계획"이라고 말했다.

TBH글로벌은 지난해부터 주주환원 정책을 강화하고 있다. 최대주주와 임원 등의 주식 매입이 이어졌으며, 지난 4월 27일 관계사 금강레저산업은 TBH글로벌 주식 1만1587주를 추가로 장내 매수했다고 공시했다.

dconnect@newspim.com