NH농협은행, 'NH임베디드플랫폼' 확산 착수

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 8일 기업 디지털 금융 서비스 활성화를 위해 'NH임베디드플랫폼 신규가입이벤트'를 진행한다고 밝혔다.
- 이벤트는 5월 8일부터 7월 31일까지 진행되며 신규 가입 후 제휴플랫폼을 연동한 기업 300곳에 배달의 민족 상품권 5만원권을 제공한다.
- NH임베디드플랫폼은 ERP 등 제휴사 플랫폼에 기업뱅킹 서비스를 연결해 별도 채널 이동 없이 금융업무를 처리할 수 있는 서비스다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협은행은 기업 디지털 금융의 이용 편의성을 높이고 서비스 활성화를 위해 'NH임베디드플랫폼 신규가입 이벤트'를 진행한다고 8일 밝혔다.
참여 방법은 'NH임베디드플랫폼' 서비스를 신규 가입하고 ▲얼마에요 ▲파로스 ▲스텔라 ERP 등 제휴플랫폼을 연동한 후, 이벤트 페이지에서 응모하면 된다. 이번 이벤트는 5월 8일부터 7월 31일까지 진행되며, 응모를 완료한 기업 고객 300곳에는 선착순으로 '배달의 민족' 상품권 5만원권을 제공한다.
'NH임베디드플랫폼'은 ERP 등 제휴사 플랫폼에 은행의 기업뱅킹 서비스를 API 기반으로 연결해, 기업고객이 별도의 채널 이동이나 추가 프로그램 설치 없이 ERP 내에서 다양한 기업금융 업무를 처리할 수 있는 서비스이다.
농협은행 관계자는"이번 이벤트를 통해 기업 고객들이 임베디드 금융 서비스를 보다 쉽게 경험할 수 있을 것으로 기대한다."며"앞으로도 다양한 제휴플랫폼과의 연계를 확대해 기업고객이 더욱 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 노력하겠다."고 말했다.
romeok@newspim.com