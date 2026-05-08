과천시 '적극행정 직장교육' 실시..."현장 실천 사례·혁신 방안 공유"

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 7일 시청 대강당에서 전 직원 대상 적극행정 직장교육을 실시했다.
- 최덕림 전 순천시 공무원이 적극행정 사례와 갈등 해결 경험을 강의했다.
- 시는 교육으로 시민 체감 행정서비스를 강화하며 시민 중심 행정을 실천한다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지난 7일 시청 대강당에서 전 직원을 대상으로 '2026년 적극행정 직장교육'을 실시했다고 8일 밝혔다.
시에 따르면 이번 교육은 민원 필수 인력을 제외한 전 직원을 대상으로 진행되었으며, '적극행정을 통한 공공 혁신'을 주제로 공직 현장에서의 적극행정 실천 사례와 혁신 방안 등을 공유하기 위해 마련되었다.
강의는 최덕림 전 순천시 공무원이 맡아 진행했다. 최 강사는 공직 경험과 지방행정 혁신 사례를 담은 도서인 '공무원 덕림씨'를 출간한 바 있으며, 이날 교육에서는 적극행정 추진 사례와 갈등 해결 경험 등을 소개하며 공직 현장에서 적극행정을 실천하는 방법과 중요성에 관해 설명했다.
과천시는 이번 교육을 통해 관행적인 업무 처리 방식에서 벗어나 시민이 체감할 수 있는 행정서비스를 강화해 나간다는 방침이다.
송용욱 과천시장 권한대행은 "적극행정은 거창한 일을 새로 만드는 것뿐 아니라 규정 안에서 시민을 위한 최선의 방법을 찾는 과정"이라며, "이번 교육이 시민 중심 행정을 실천하는 계기가 되길 바란다"라고 말했다.
1141world@newspim.com