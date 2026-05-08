유의식 완주군의장, 군수 선거 출마 선언…"완주 자존 지키겠다"

AI 핵심 요약beta
- 유의식 완주군의회 의장이 8일 완주군수 출마를 선언했다.
- 완주·전주 통합반대 범군민후보 추대를 수락하며 통합 반대 의지를 강조했다.
- 국영석 측 갈등에 유감 표하며 단일화 대화 문을 열어두고 유희태 후보 논란을 비판했다.
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단일화 갈등 유감 표명...정책연대·대화 가능성 열어둬
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 유의식 완주군의회 의장이 8일 완주군수 선거 출마를 공식 선언하며 "완주의 자존과 미래를 지켜내겠다"고 말했다.
유 의장은 이날 기자회견을 열고 '완주·전주 통합반대 완주군민대책위원회'의 범군민후보 추대를 수락했다고 밝혔다. 그는 이번 출마를 "완주를 지키라는 군민의 명령"이라고 규정하며 완주·전주 통합 반대 의지를 재차 강조했다.
유 의장은 "지난 2년여 동안 완주군의회 의장으로서 통합 반대운동 최일선에서 군민들과 함께해 왔다"며 "완주의 정체성과 공동체 가치를 끝까지 지켜내겠다"고 말했다.
이어 이돈승·서남용·국영석·임상규 등 통합반대위 자문위원들을 언급하며 "선배들의 헌신과 희생이 오늘의 완주 공동체를 지켜냈다"고 강조했다.
최근 국영석 전 고산농협조합장 측과의 단일화 과정에서 불거진 갈등에 대해서는 유감을 나타냈다. 유 의장은 "합의되지 않은 방식의 여론조사와 결과 발표가 진행되면서 후보 간 신뢰가 훼손됐다"며 "범군민 단일화라는 대의를 흔드는 일"이라고 지적했다.
다만 "완주 수호라는 더 큰 목표를 위해 대화의 문은 열어두겠다"며 "진정성 있는 논의가 이뤄진다면 기존 합의 방식에 따라 단일화를 마무리할 의지가 있다"고 밝혔다.
또 유희태 더불어민주당 완주군수 후보를 둘러싼 각종 논란과 관련해서는 "군민들의 행정 불신과 도덕성 우려가 커지고 있다"고 주장했다.
민주당 경선 과정에 대해서도 "민심과 괴리된 경선 룰이라는 비판이 제기되고 있다"며 "이돈승 전 후보와 정책 연대를 통해 완주 발전 방안을 함께 만들어 가겠다"고 말했다.
유 의장은 "통합 저지와 군민 중심 군정, 완주의 자존감 회복은 반드시 완수해야 할 시대적 과제"라며 "완주의 미래를 지켜내기 위해 끝까지 군민과 함께하겠다"고 밝혔다.
lbs0964@newspim.com