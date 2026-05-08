수원시, '싱가포르·인도네시아 수출개척단' 참가 10개 기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 8일 중동 리스크로 수출기업 지원을 위해 싱가포르·인도네시아 수출개척단을 추진했다.
- 10개 중소제조기업을 6월 5일까지 모집하며 10월 19~24일 현지 바이어 상담을 진행한다.
- 중동 대체 권역으로 바이어 매칭·항공료 일부 지원하며 영문 자료 갖춘 기업 우선 선정한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 중동교역 리스크로 어려움을 겪는 수출기업을 지원하기 위해 중동권역을 대체할 '싱가포르·인도네시아 수출개척단'을 추진한다.
8일 수원시에 따르면 싱가포르·인도네시아 수출개척단에 참가할 10개 중소제조기업을 6월 5일까지 모집한다.
'수출개척단'은 수원시가 현지 전문 무역 기관과 협업하는 사업으로 수원시 기업들이 현지 도시가 보증하는 바이어(구매자) 사업장을 찾아가 수출 상담을 하는 방식으로 운영된다.
수원시는 지난 4월 '수원시 중동 수출개척단'을 추진할 예정이었지만 현지 정세 불안으로 중단됐고, 중동지역 대체 권역으로 10월 19~24일 싱가포르·인도네시아 수출개척단을 운영하기로 했다.
싱가포르·인도네시아 수출개척단은 싱가포르와 인도네시아 자카르타에서 현지 바이어와 수출 상담을 하고, 바이어의 사업장을 방문하며 수출시장을 개척한다.
싱가포르와 인도네시아는 20억 무슬림 교역의 핵심 거점이다.
아세안(ASEAN) 국가 중 싱가포르는 수입 1위, 인도네시아는 3위이다.
수원시는 권역별 바이어 조사·섭외, 수출 상담 통역, 항공료 일부(1개 업체당 1인) 등을 지원한다.
참가기업은 항공료 일부, 숙박비 등 현지 체재비를 부담해야 한다. 현지 100개 바이어 정보 사전매칭 자료를 제공해 맞춤형 수출을 지원한다.
영문 홈페이지·카탈로그를 갖춘 수원시 소재 중소제조기업이 신청할 수 있다.
중동전쟁으로 중단된 두바이·이스탄불 수출개척단에 선정됐던 기업은 우선 선정한다.
수출 개척 품목은 스킨케어, 헬스케어, 헤어케어, 화장품, 생활용품, 식품, 인공지능, 정보통신 등이다.
참가를 원하는 업체는 수원시 홈페이지 '시정소식' 게시판에서 '2026 중소기업 수출개척단'을 검색해 신청서식를 내려받아 작성한 후 영문카달로그 등을 첨부해 전자우편(jiwoo68@korea.kr)으로 6월 5일까지 제출하면 된다.
수원시 관계자는 "중동전쟁이 장기화되면서 우리 시 유망 중소기업들의 수출 여건이 악화되고 있다"며 "중소제조기업들이 특화 무역항인 싱가포르와 세계 최대 무슬림국가인 인도네시아를 발판 삼아 글로벌 무슬림 권역으로 진출할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
이어 "이번 중동지역 대체 수출개척단을 통해 우리 기업들의 우수한 제품이 이슬람 시장에 본격적으로 진출하길 바란다"고 덧붙였다.
ssamdory75@newspim.com