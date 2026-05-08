"장미꽃밭서 인생셀카"...대전 한밭수목원, 봄꽃 전시회 개최

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 8일부터 25일까지 한밭수목원에서 봄꽃 전시회를 열었다.
- '오월의 꽃마중'을 주제로 작약·장미 등 꽃을 전시했다.
- 야간 조명과 체험존을 설치해 시민 나들이를 유도했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 이번 주말 대전 한밭수목원에서 봄꽃 나들이는 어떨까.
대전시는 8일부터 25일까지 18일간 한밭수목원 동원과 서원 일원에서 '2026년 봄꽃 전시회'를 개최한다고 밝혔다.
이번 전시는 '오월의 꽃마중'을 주제로 봄꽃을 시민들이 가장 가까이서 느낄 수 있도록 기획됐다. 운영시간은 오전 5시부터 오후 9시까지다.
전시에는 작약과 으아리(클레마티스), 장미, 해당화가 손님들을 맞는다. 또 전통미를 살린 항아리정원에는 야생화를 배치해 각 식물이 가진 생태적 특성과 조화를 살려 공간을 구성했다.
아울러 수목원 곳곳에는 꽃담 조형물과 체험형 핀스크린을 설치해 관람객들에게 색다른 즐거움을 제공한다. 야간에는 조명이 더해져 꽃잎의 세밀한 질감을 감각적이고 낭만적으로 감상할 수 있다.
박영철 대전시 녹지농생명국장은 "이번 봄꽃 전시회는 다양한 식물이 가진 고유의 가치를 시민들에게 가장 아름다운 모습으로 선보이기 위해 마련했다"며 "도심 속에서 꽃들이 건네는 다정한 인사과 봄의 찬란함을 만끽하는 특별한 시간이 되길 바란다"고 말했다.
gyun507@newspim.com