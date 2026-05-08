경기도교육청, 2026년도 제1회 검정고시 합격자 발표

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 8일 초졸·중졸·고졸 검정고시 합격자를 발표했다.
- 지난달 4일 시행한 검정고시 8861명 응시 중 7972명 합격해 89.97% 합격률이다.
- 초졸 99.04%, 중졸 94.19%, 고졸 87.52%이며 누리집에서 확인 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 8일 '2026년도 제1회 초졸·중졸·고졸 검정고시'의 합격자를 발표했다.
지난달 4일 시행한 검정고시는 9804명 중 8861명이 응시했고 이 중 7972명이 합격해 합격률은 89.97%로 집계됐다. 지난해 8월 진행된 2025년도 제2회 검정고시 합격률은 90.20%였다.
학력별로 보면 초졸 응시자 835명 중 827명이 합격해 합격률 99.04%를 기록했으며 중졸은 1806명 중 1701명이 합격해 94.19%, 고졸 응시자 6220명 중 5444명이 합격해 87.52%의 결과를 보였다.
검정고시 과목 만점자는 초졸 18명, 중졸 20명, 고졸 92명으로 확인됐다. 또한 최고령 합격자는 초졸 1944년생, 중졸 1945년생, 고졸 1938년생이며 최연소 합격자는 초졸 2014년생, 중졸 2013년생, 고졸 2013년생인 것으로 나타났다.
검정고시의 합격 여부는 경기도교육청 누리집에서 수험번호로 확인 가능하며 성적은 나이스 검정고시서비스를 통해 본인 인증 후 조회할 수 있다. 아울러 합격증명서와 성적증명서는 정부24 홈페이지에서 온라인으로 발급이 가능하고 가까운 초·중·고 학교 행정실이나 교육청을 방문하여도 받을 수 있다.
검정고시 관련된 문의는 경기도교육청 검정고시관리실로 할 수 있다.
beignn@newspim.com