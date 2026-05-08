용인특례시, 용인에코타운 체육시설 6월 말부터 임시 개장

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 8일 용인에코타운 내 체육시설을 임시 개방한다고 밝혔다.
- 축구장과 야구장을 6월 말까지 주말과 공휴일에만 운영하며 7월부터 정식 운영에 들어갈 예정이다.
- 지하에 하수처리시설 등 환경기초시설을 배치하고 지상을 체육공원으로 조성했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 용인레스피아 내 용인에코타운 조성사업의 완성을 앞두고 체육시설을 임시로 개방한다고 8일 밝혔다.
축구장과 야구장 등을 6월 말까지 주말과 공휴일에 한해 운영하며 7월부터 정식 운영에 들어갈 예정이다.
시설 이용료는 축구장 1회 5만 원, 야구장 1회 7만 원으로 책정됐다. 다만 임시 개방 기간의 요금은 정식 운영 시 변동될 수 있다.
용인에코타운은 처인구 포곡읍 용인레스피아 10만 1177㎡ 부지 중 5만 1046㎡ 지하에 하루 2만 2000t 규모의 2단계 하수처리시설 증설과 음식물폐기물 처리시설, 슬러지 자원화시설 등을 설치하는 사업이다.
지상에는 시민을 위한 축구장 2면과 야구장 1면, 다목적체육관 등 체육시설이 조성됐다.
시는 환경기초시설 대부분을 지하에 배치하고 지상을 체육공원 형태로 조성해 시민의 건강 증진과 휴식 공간을 제공할 방침이다.
시 관계자는 "임시 개장은 시설 개선 사항을 확인하기 위해 마련됐다"며 "안전을 위해 최소한의 인원만 이용할 수 있도록 협조해 달라"고 당부했다.
자세한 사항은 용인시청 누리집이나 하수도사업소 하수운영과로 문의하면 된다.
seraro@newspim.com