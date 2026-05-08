韩国流通业加速引入全球移动支付系统

纽斯频通讯社首尔5月8日电 随着来韩外国游客持续增加，韩国流通行业正加快引入多元化移动支付方式，提升购物便利性并拓展消费市场。

【插图=AI生成】

据业界8日消息，过去以免税店为主的外国游客消费正逐步扩展至便利店、百货商店等各类线下渠道，支付体验已成为重要竞争因素。为适应不同国家游客的消费习惯，企业纷纷引入LINE Pay、支付宝、微信支付、银联等多种支付方式。

在便利店领域，多家企业已推进全球移动支付应用。免税店和百货行业也同步加大布局力度，通过结合支付优惠与营销活动，提升外国顾客停留时间并促进销售增长。部分企业还引入Apple Pay等国际支付工具，并计划进一步扩展移动支付选项。

分析认为，各国游客支付习惯差异明显，例如台湾地区移动支付普及率较高，中国游客则主要使用支付宝和微信支付。二维码支付方式的普及正推动跨境消费流程进一步简化。

全球移动支付平台在韩国的使用规模持续扩大，其中公共交通、医疗美容及餐饮等领域支付额均实现不同程度增长。

市场认为，随着支付环节积累的客户数据价值不断提升，支付基础设施正从单一便利功能向平台化竞争演进，未来有望成为影响零售行业格局的重要因素。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社