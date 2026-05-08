부산시 '지역혁신선도기업육성(R&D)' 공모서 신규과제 20개 선정

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 8일 중소벤처기업부 공모에서 부산 중소기업 과제 20개를 선정했다.
- 국비 126억 원과 시비 54억 원으로 2년간 180억 원 R&D를 지원한다.
- 주력산업 10개와 역량강화 10개 과제로 모빌리티 등 기술개발을 추진한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 중소벤처기업부가 추진하는 '2026년 지역혁신선도기업육성(R&D)' 신규과제 공모에서 부산 중소기업 과제 20개가 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.
이번 선정으로 시는 국비 126억 원을 확보했으며 시비 54억 원을 포함해 향후 2년간 총 180억 원 규모의 연구개발을 지원한다.
올해 부산에서는 43개 과제가 신청됐으며, 사전검토와 서면·대면 평가를 거쳐 20개 과제가 최종 선정됐다.
선정 과제는 '주력산업 생태계 구축' 10개, '지역기업 역량강화' 10개로 구성됐다. 주력산업 생태계 구축은 중소기업·대학·연구기관 간 협력을 통해 공급망과 산업생태계 조성을 지원하는 사업이다.
산업 분야별로는 모빌리티(선박) 6개, 소재·부품 9개, 에너지·환경 5개 과제가 선정되어 부산의 주력산업 전반에 걸친 기술개발이 추진될 예정이다.
'티타늄 적층-탄소 섬유 강화 플라스틱(CFRP) 하이브리드 고압 저장모듈 개발' 과제는 중소벤처기업부 우수사례로 선정돼, 수소모빌리티 분야 핵심 저장기술 확보와 지역기업의 기술경쟁력 제고 측면에서 우수성을 인정받았다.
'액화수소 저장·이송용 극저온 통합 계측 센서 개발' 등 액화수소 및 친환경 선박 관련 기술개발 과제도 다수 포함돼 시는 추진 중인 친환경 해양모빌리티와 수소경제 생태계 조성과의 연계 효과가 기대하고 있다.
ndh4000@newspim.com