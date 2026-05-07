태성, 일본 소재기업과 차세대 소재 NDA 체결

AI 핵심 요약beta
- 태성은 7일 일본 기업과 복합동박 기술 NDA 체결했다.
- 기존 배터리 소재에서 고기능성 소재 분야로 사업 확대한다.
- 기술 검증 완료 후 양산 적용과 수익 다양화 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 태성은 일본 소재 기업과 자사 복합동박 기술 기반의 차세대 소재 적용을 위한 비밀유지계약(NDA)을 체결했다고 7일 밝혔다.
태성은 글래스 기판 및 복합동박 장비를 개발하는 기업이다. 이번 협약은 기존 배터리 소재 중심의 사업 영역을 고정밀 박막 공정이 필요한 고기능성 소재 분야로 확대하기 위한 것이다.
회사 측은 양사가 기술 검증을 통한 제품 평가를 일부 완료했다고 설명했다. 태성은 이를 바탕으로 고기능성 소재의 양산 적용을 단계적으로 진행할 계획이다.
구체적인 적용 분야는 보안 사항으로 공개하지 않았다. 다만 회사는 복합동박 기술을 활용한 광폭 박막 필름 기반 도금 공정의 적용 가능성을 차세대 소재 분야로 넓히는 방안을 추진하고 있다.
태성 관계자는 "이번 협업은 당사의 핵심 공정 기술이 다양한 고부가가치 소재 분야로 전이될 수 있음을 확인하는 계기"라며 "기술 검증 성과를 바탕으로 적용 영역을 넓히고 수익 구조를 다양화하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com